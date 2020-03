Bố bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đã tiếp xúc với con gái như thế nào?

Liên quan đến việc cô gái 26 tuổi tên N.H.N (quản lý khách sạn, trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) dương tính với COVID-19, theo tin từ UBND TP Hải Phòng: 23h ngày 6/3, Khoa Bệnh Nhiệt Đới – Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đã tiếp nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trường hợp này ông N.K.T. (trú Thủy Nguyên, Hải Phòng ). Ông T. chính là bố đẻ của bệnh nhân N..

Theo điều tra dịch tế, mấy ngày qua, ông T. đã tiếp xúc với bệnh nhân N.. Trước đó, ngày 2/3, ông T. đã cùng lái xe riêng đến phố Trúc Bạch để thăm con gái. Sau đó, ông T. di chuyển về Hải Phòng.

Cơ quan chức năng đã cách ly khu vực nhà N. ở phố Trúc Bạch

Cơ quan chức năng xác định, ở xã Phù Ninh (Thủy Nguyên, Hải Phòng), ông T. có một vườn sinh vật cảnh. Trong vườn có rất nhiều chim, cây cảnh nên hàng ngày có nhiều hội viên đến nói chuyện, thăm quan.





Ngay khi xác định chị N. dương tính với COVID-19 ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã rà soát những người đã tiếp xúc với N. thì phát hiện có ông T.. Ngay lập tức, Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo đón ông T. đưa vào Khoa Bệnh nhiệt đới cách ly, theo dõi theo đúng quy định.

Đồng thời, Trung tâm Y tế dự phòng TP đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên tiến hành khử khuẩn nơi ở của ông T.. Đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ ở những nơi ông T. đã từng đi đến và tiếp xúc với người khác từ ngày 2/3 đến ngày 6/3.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 chủ động cách ly tại nhà nhưng khai báo không đúng với nhà chức trách

Ở một diễn biến liên quan, tối qua (6/3), cơ quan chức năng TP Hà Nội đã đưa được anh Phong – lái xe riêng của gia đình bệnh nhân thứ 17 về bệnh viện cách ly. Bên cạnh đó, cũng xác định được 17 người đã tiếp xúc với N. khi về nước.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tiến hành cách ly những bác sĩ, y tá đã tiếp xúc với nữ bệnh nhân này ở bệnh viện Hồng Ngọc. Đồng thời tiến hành điều tra , xác minh những người đã trên chuyến bay VN00054 của Vietnam Airlines về Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3 (lúc này bệnh nhân không sốt).

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội

