Bỏ chồng ở nhà, vợ dắt người yêu cũ đi ăn cưới cùng

Xin chào Gõ rối tơ lòng, tôi tên là Hoàng Văn Hiệp (30 tuổi), tôi mới lấy vợ được cách đây 2 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi thấy vợ có nhiều thay đổi kỳ lạ. Dạo này tôi thấy vợ hay nhắn tin nói chuyện riêng với người yêu cũ, điện thoại cài mật khẩu không cho tôi biết. Tôi đã từng hỏi nhưng cô ấy không nói, thế là hai vợ chồng cãi nhau. Đỉnh điểm là cô ấy thu dọn quần áo bỏ về ngoại rồi đòi ly hôn. Tôi đã nhiều lần sang nhà vợ nói chuyện và đề nghị cô ấy quay về cùng chăm sóc con cái nhưng cô ấy ngún ngẩy không đồng ý.

Hoàng Văn Hiệp (Đồng Tháp) Thực sự, tôi vẫn còn rất yêu vợ, thương con. Tôi cãi nhau với vợ như vậy có phải là sai không ạ? Tôi không muốn vợ qua lại với người yêu cũ nhiều bởi vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cũ không rủ cũng đến, nên tôi phải tìm mọi cách để ngăn cản nhưng vẫn không thành công. Cô ấy bảo với mọi người bên ngoại là cô ấy với người kia không có gì cả mà đi đám cưới chồng bảo đi cùng thì không cho đi; mà lại đi với người yêu cũ. Xin chương trình cho tôi lời khuyên để giữ gìn hạnh phúc gia đình (Đồng Tháp)

Chào bạn, yêu nhau và đến được với nhau là khó khăn nhưng làm sao để giữ được tình cảm đó bền lâu kể cả trong những lúc khó khăn nhất thì không phải điều đơn giản. Tôi hiểu bạn đang trăn trở, băn khoăn và có những bất an về mối quan hệ của vợ bạn và người yêu cũ của cô ấy. Và chính bản thân bạn cũng cảm thấy buồn và bất lực chẳng biết làm sao để giữ gìn mái ấm của mình. Người ta vẫn hay nói, hôn nhân được xây dựng bởi hai người và việc giữ gìn nó là nhiệm vụ của cả hai. Nếu một người phá, một người xây thì không thể có mái ấm bình yên được.

Trong thư bạn gửi không chia sẻ nhiều về mối quan hệ tình cảm và cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Thế nên, tôi không biết hai vợ chồng bạn đã sống như thế nào? Mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng như thế nào?

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì sự xuất hiện của người yêu cũ

Cũng như các bạn, nhiều người cũng cảm thấy lo lắng về người yêu cũ của vợ/chồng mình. Họ cho rằng “tình cũ không rủ cũng đến”, thế nên, khi biết vợ/chồng mình nhắn tin, nói chuyện, qua lại với người cũ thì không cần biết là chuyện gì, lý do gì, là mối quan hệ tình bạn hay tình yêu cũng đều khiến cho mình cảm thấy bất an. Tôi biết, bạn với vợ đã cãi nhau về vấn đề này nhưng không biết trong cuộc cãi vã đó hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau như thế nào? Vợ em bỏ về ngoại và đòi ly hôn là do cãi nhau bình thường hay có lời nói, hành động nào của bạn khiến cô ấy tổn thương?

Chúng ta không ai là người hoàn hảo nên chúng ta không thích bị người khác bắt lỗi, nhất là trong trường hợp mình không có lỗi nhưng người khác cho rằng mình có rất nhiều lỗi lầm. Như bạn chia sẻ trong thư thì có vẻ như bạn chưa hề có một bằng chứng cụ thể nào chứng tỏ vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người yêu cũ mà chỉ là bạn lo lắng, bất an. Thường khi người ta yêu nhau, người ta sẽ cân nhắc, khắc phục, thay đổi bản thân để khiến người chồng, người vợ của mình được an tâm, thoải mái hơi.

Với cương vị là chuyên gia tư vấn tâm lý , tôi khuyên bạn nên ngồi lại cùng nói chuyện với vợ về những chuyện đã xảy ra để cả hai hiểu nhau, hiểu nỗi lòng của nhau. Còn trong hôn nhân, việc ly hôn không phải là một quyết định dễ dàng đâu bạn; quan trọng nhất là mình phải tìm ra cách ứng xử phù hợp để mối quan hệ hôn nhân của mình không trở nên quá căng thẳng, mệt mỏi. Hy vọng, với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn xác định được việc mình cần làm để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chúc bạn Sức Khỏe , hạnh phúc!

Chuyên gia tâm lý VI AN