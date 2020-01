Bộ Công an gia hạn điều tra lần 3 đối với vụ đại án của đại gia Diệp Bạch Dương

Theo tờ Infonet, sau 3 lần gia hạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó có bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh). Trước đó thì khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM) cùng 2 bị can.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc công ty Diệp Bạch Dương) lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số đơn vị liên quan, cơ quan điều tra phát hiện nhiều sai phạm của các bị can trên. Từ đó tiến hành khởi tố, bắt tạm giam.

Tài liệu điều tra xác định, các bị can đã vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP Hồ Chí Minh với công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trong đối với tài sản của nhà nước.

Đối với bị can Diệp, sau khi bị bắt đã được di lý ra trại tạm giam T16 của Bộ Công an ở Hà Nội để phục vụ điều tra. Trong vụ án này, bà Diệp có 3 luật sư hỗ trợ tranh tụng.

Đại gia Diệp Bach Dương đã khiến không ít quan chức TP Hồ Chí Minh điêu đứng

Cũng theo Infonet, bà Diệp có khoản nợ lên đến 5.000 tỷ đồng đối với một ngân hàng. Trong đó, 2.000 tỷ đồng tiền gốc, còn lại là lãi tạm tính. Khoản vay này, bà Diệp thế chấp nhiều tài sản, trong đó có tài sản liên quan đến vụ án. Hiện khả năng tài sản chỉ đảm bảo trả nợ một phần, một phần còn lại khó đòi.

Về nữ đại gia này, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin: Bà Diệp sinh ra ở Bình Định nhưng sống ở Hải Phòng, sau đó vào nam lập nghiệp và thành danh. Năm 1984, bà bắt đầu dấn thân vào kinh doanh bất động sản từ một căn chung cư tại số 72 Ký Con, phường 19 (nay là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Đến năm 1985, bà Diệp thành lập Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, sở hữu nhiều dị án có vị trí đắc địa tại TP.HCM như dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique, dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3 với tổng diện tích lên tới 3100 m2,... Được biết, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương có vốn điều lệ tới hơn 905, 6 tỷ đồng, bà Diệp chiếm gần 60% vốn, phần còn lại là của con gái bà - Nguyễn Thị Châu Hà.

Bà Diệp vốn đã nổi tiếng trong giới bất động sản TP.HCM từ những năm 90 nhưng cái tên của bà chỉ thực sự được dư luận biết đến khi bà chi gần 1,4 triệu USD để mua về chiếu siêu xe Rolls Royce Phantom vào năm 2008. Khi đó, đấy mới là chiếc Phantom thứ 6 được đưa về Việt Nam và là chiếc có giá trị cao nhất.

