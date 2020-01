Bộ Công an tổ chức tang lễ 3 liệt sĩ công an hi sinh ở xã Đồng Tâm tại nhà tang lễ Quốc gia

Đảng ủy Công an Trung Ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể tang lễ 3 liệt sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Theo Người lao động, sáng hôm nay (16/1), Đảng ủy Công an Trung Ương, Bộ Công an sẽ tổ chức trọng thể tang lễ 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

3 liệt sĩ hy sinh là: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ba chiến sĩ hi sinh tại xã Đồng Tâm

Thời gian tổ chức tang lễ từ 7h30 đến 12h30 ngày 16/1 (tức ngày 22/12 năm Kỷ hợi) tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội ). Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 8h đến 12h; Lễ truy điệu từ 12h đến 12h30; lễ di quan, đưa thi hải 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng từ 12h30.

Đểm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông thông suốt, phục vụ tang lễ 3 liệt sĩ Công an nhân dân hy sonh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện.

Bộ Công an đang tổ chức tang lễ cho 3 chiến sĩ hi sinh

Từ 6h đến 13h30 ngày 16/1, hạn chế các xe oto chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ tang) trên một số tuyến đường gồm Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái.

Trong khung giờ từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 16/1, hạn chế thêm đối với các loại phương tiện nêu trên hoạt động trên các tuyến Trần Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ.

Trong thời gian diễn ra lễ tang, Công an Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế tham gia giao thông theo tuyến đường.

