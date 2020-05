Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm tân Cục trưởng, Phó Cục trưởng

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Bộ Công an ​tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc;

Đồng thời Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi​ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trang.







Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các đồng chí được bố trí vị trí công tác mới và tin tưởng các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang, tân Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; hứa sẽ nỗ lực hết mình lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.