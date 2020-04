Bộ Công thương đề xuất giảm thuế phí, kéo giá xăng xuống còn 7.000 đồng/lít

Giá xăng có thể giảm còn 7.000 đồng/lít

Mới đây Bộ Công thương vừa đưa ra đề xuất đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, tỉ trọng thuế và phí trong giá xăng dầu hiện ở mức cao, chiếm khoảng 55-60% đối với mặt hàng xăng và 35-40% đối với mặt hàng dầu. Trong đó, riêng thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 32% đối với mặt hàng xăng và 11-20% đối với mặt hàng dầu.

Cụ thể, với xăng A95, giá bán lẻ là 11.939 đồng/lít. Theo Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, xăng A95 đang phải cõng 4 sắc thuế gồm: Thuế nhập khẩu 20% (624 đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt 10% (312 đồng), thuế giá trị gia tăng 10% giá bán (1.085 đồng) và thuế bảo vệ môi trường cố định 4.000 đồng/lít. Ngoài ra, còn có các loại phí như: Chi phí kinh doanh định mức 1.050 đồng/lít, lợi nhuận định mức tối đa 300 đồng/lít, mức trích lập quỹ bình ổn là 1.400 đồng/lít và lợi nhuận của doanh nghiệp. Riêng tổng của 4 sắc thuế và các loại phí trên đã khoảng 8.771 đồng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam bị đẩy lên cao dù giá trên thị trường thế giới giảm sâu.

Nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đồng tình với đề xuất giảm thuế phí của Bộ Công thương và cho rằng, khi giảm bớt các loại thuế phí giá xăng có thể giảm sâu giá xăng xuống mức 7.000-8.000 đồng/lít. Nếu làm được như vậy, chỉ số giá tiêu dùng sẽ được kéo giảm xuống, kích cầu mua sắm, doanh nghiệp có thể phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Bùi Văn Quản - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cho biết từ đầu năm đến nay, doanh thu của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa sụt giảm từ 40-50% so với cùng kỳ. Hiện giá xăng dầu chiếm 36-40% giá cước vận tải, ngoài ra doanh nghiệp còn phải chịu thêm phí bến bãi, thủ tục hành chính.

"Kích cầu được tiêu dùng, người dân đi lại nhiều hơn, đẩy mạnh đầu tư sản xuất, kinh doanh từ đó giúp ngành vận tải nói riêng và cộng đồng kinh doanh nói chung phục hồi hoạt động lại tốt hơn. Mặt khác, các đơn vị vận tải có thể tính toán giảm thêm giá cước vận tải", ông Quản phân tích.

Ông Bùi Danh Liên - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng cho rằng việc giảm bớt các loại thuế, phí là hợp lý. Ngoài ra, cần có cơ chế tạo điều kiện cho các công ty tư nhân tham gia kinh doanh xăng dầu bán lẻ trong nước.

"Khi tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trường, chống độc quyền thì sẽ giúp giảm giá xăng dầu, doanh nghiệp sẽ được lợi, giảm chi phí".

Dự báo giá xăng trong nước tiếp tục giảm sâu vào ngày mai

Theo dữ liệu từ Bộ Công thương, cập nhật đến ngày 13/4, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 23/4 giảm so với kỳ tính giá ngày 13/4: xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 giảm 9%, xăng RON 95 giảm 5,5%. Dầu hỏa cũng giảm mạnh, có ngày xuống mức chỉ 13,06 USD/thùng.

Dựa trên đà giảm này của thị trường thế giới, nhiều chuyên gia dự đoán, tại kỳ điều chỉnh giá xăng vào ngày mai 28/4, giá xăng trong nước sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Giá xăng E5 RON 92 được kỳ vọng giảm 250-350 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 200-300 đồng/lít, dầu hỏa giảm 800-900 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 950-1.055 đồng/lít và dầu mazut giảm 900-1.000 đồng/kg.

Hiện giá xăng E5 RON 92 là 11.343 đồng/lít và xăng RON 95 là 11.939 đồng/lít, dầu diesel 0.05S là 10.823 đồng/lít, dầu hỏa 8.639 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 9.327 đồng/kg.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá xăng dầu giảm sâu kỷ lục

Kiều Đỗ (t/h)