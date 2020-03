Bộ Công Thương khẳng định: Nguồn cung hàng hóa ở Hà Nội dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của một số doanh nghiệp phân phối, lượng khách hàng đến mua vào sáng 7/3 tăng nhanh nhưng nguồn cung tại các điểm bán hàng, các siêu thị vẫn đáp ứng được nhu cầu.

Theo chỉ đạo trước đó của Bộ Công thương và đánh giá nhu cầu mua hàng trong dịch bệnh, các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 3 lần so với trước đây. Hôm nay, hệ thống các siêu thị đang triển khai phương án điều nguồn hàng từ bên ngoài Hà Nội về cung ứng cho nhân dân.

Bộ Công Thương khẳng định, Hà Nội đủ thực phẩm cung ứng cho người dân trong đợt dịch

Sở Công Thương TP Hà Nội báo cáo, cơ quan đã chỉ đạo các siêu thị tăng nguồn cung, đồng thời tăng cường kiểm tra việc cung ứng hàng hóa. Sở cũng phối hợp với các nhà phân phối, các quận, huyện tuyên truyền để người dân an tâm, hạn chế mua hàng hóa tích trữ.

Trong thông báo của Bộ Công Thương nêu rõ: “Hiện việc kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đang được Chính phủ và các Bộ triển khai quyết liệt và sát sao nên người dân tại Hà Nội không nên quá hoang mang, lo lắng”.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn Hà Nội tăng cường cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân. Bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các điểm bán hàng ngoài Hà Nội để tăng lượng cung ứng cho Hà Nội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cần phải tích trữ lương thực, đến nơi đông người khiến dịch bệnh dễ dàng phát tán, lây lan hơn

Liên quan đến vấn đề thực phẩm, trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo TP đã chủ động liên hệ với các đơn vị. Theo đó, Phó tổng giám đốc siêu thị Big C cam kết đảm bảo cung cấp đủ nguồn hàng, và thành phố cũng khẳng định đủ nguồn hàng cung cấp cho dân. Vì thế người dân không phải tích trữ thực phẩm, bởi việc xếp hàng mua thực phẩm quá đông khiến nguy cơ lây nhiễm cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam đã ghi nhận 17 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó 16/17 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện. Trường hợp mới nhất bị nhiễm là Nguyễn Hồng Nhung (26 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân này hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương.

