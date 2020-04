Bộ GD&ĐT gợi ý các địa phương cho học sinh đi học 3 buổi/tuần, tách đôi sĩ số

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT gợi ý các địa phương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trước, có thể chỉ học 3 buổi/tuần và chia nhỏ sĩ số lớp để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 16/4, Bộ GD&ĐT tổ chức buổi họp trực tuyến với một số sở GD&ĐT về công tác phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là việc triển khai hoạt động dạy học, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng khi học sinh đi học trở lại.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số địa phương cho biết dự kiến sẽ đề xuất UBND tỉnh cho học sinh THCS và THPT đi học lại vào đầu tháng 5; các cấp học thấp hơn thì chậm hơn khoảng từ 1-2 tuần.

Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái cho biết, Sở đã chủ động đưa ra 5 kịch bản ứng với 5 mốc thời gian học sinh đi học trở lại, mốc sớm nhất là 20/4 và mốc muộn nhất là 15/6.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai Đỗ Minh Tâm cũng cho biết, địa phương đang xây dựng 2 phương án. Thứ nhất là cho học sinh khối THPT và GDTX (giáo dục thường xuyên) đi học trước, sau 1 tuần đến các khối còn lại. Hoặc chỉ khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ đầu tháng 5, sau đó đến các khối lớp khác.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhận định, thời gian quay trở lại trường học của học sinh cần được tính toán, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Thứ trưởng gợi ý, các địa phương nằm trong nhóm có "nguy cơ cao" thì cần xem xét, cân nhắc; còn các địa phương nguy cơ thấp có thể xem xét đề xuất UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại.

"Các địa phương có thể tính toán để học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trước; các lớp khác học sau. Cũng không nhất thiết phải xếp lịch học cả tuần mà có thể xếp học 3 buổi/tuần, đan xen thực hiện dạy học trực tiếp và trực tuyến. Ở mỗi lớp học cũng có thể tách đôi số lượng học sinh để bố trí giảng dạy...", VTC News dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý các địa phương, các trường cần xây dựng kế hoạch dạy học theo đúng thời gian và nội dung chương trình đã tinh giản, tổ chức dạy học và ôn tập sao cho phù hợp để quyết tâm có thể hoàn thành chương trình trước 15/7, đặc biệt với học sinh khối 12.

Liên quan đến vấn đề này, cũng trong ngày 16/4, trao đổi với báo Tin Tức, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cũng cho biết, Bộ đang tính toán phương án chi tiết để đảm bảo an toàn, công bằng cho học sinh trở lại trường học.



Đặc biệt, đối với học sinh lớp 12, Bộ tính đến việc ôn tập đảm bảo công bằng với những học sinh tại các địa phương đi học trước và các địa phương vẫn phải nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề này đang tiếp tục được thảo luận và nghiên cứu kỹ lưỡng, dự kiến cuối tuần này sẽ công bố.

