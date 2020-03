Bộ GD&ĐT ra công văn hỏa tốc lùi kỳ thi THPT Quốc gia 2020 tới tháng 8

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lần thứ 2 phải điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Ngày 13/3, Bộ GD&ĐT vừa có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần 2.

Theo đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), năm học 2019-2020 sẽ được điều chỉnh kết thúc trước ngày 15/7/2020. Còn kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-11/8/2020.

Nhiều địa phương đã cho học sinh lớp 12, học sinh THPT đi học trở lại. Ảnh chụp học sinh lớp 12 tại Cần Thơ. Ảnh: Thanh Niên

Trong công văn Bộ GD&ĐT nêu rõ, trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh các cấp đi học trở lại, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ đạo sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của bộ và triển khai hình thức dạy học qua Internet, truyền hình trong thời gian học sinh không đến trường, tổ chức ôn tập kiểm tra công nhận kết quả học tập khi học sinh đi học trở lại.

Trường học tại Hà Nội phun khử trùng vệ sinh trường học chống COVID-19. Ảnh: GD&TĐ

Đây là lần thứ 2 Bộ GD&ĐT điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020. Trước đó, hôm 22/2, trong lần thứ nhất điều chỉnh, thời gian kết thúc năm học là trước ngày 30/6, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8, thi THPT Quốc gia từ ngày 23-26/7.

Về việc điều chỉnh kế hoạch năm học vì tình hình dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học khẳng định, Bộ GD&ĐT chủ trương đặt vấn đề sức khoẻ, an toàn của học sinh, giáo viên lên hàng đầu. Nếu các trường vẫn buộc phải đóng cửa vì dịch bệnh, Bộ GD&ĐT sẽ luôn có những chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Bộ sẽ không vì các mốc thời gian đã định mà "làm khó" nhà trường và người dân trong các quyết định có liên quan đến phòng ngừa dịch bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Học sinh Hà Nội các cấp học từ mầm non đến THCS được nghỉ hết 29/3

Kiều Đỗ (t/h)