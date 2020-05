Bỏ giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải, 2 tỉnh đầu tiên công bố lịch mở cửa rạp chiếu phim

Đề xuất gỡ bỏ giãn cách hành khách trên máy bay từ 7/5



Sau thời gian cắt giảm chuyến bay và giãn cách ghế ngồi để phòng chống dịch COVID-19, ngành hàng không đang dần nhộn nhịp trở lại sau khi Cục hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tăng tần suất bay và dỡ bỏ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên máy bay.



Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 sáng 6/5, các vị đại biểu đã đề nghị dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay; khoảng cách giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, xếp hàng lên tàu bay tại cảng hàng không, sân bay là 1 m từ 0h ngày 7/5. Các quy định khác về đảm bảo phòng chống dịch vẫn giữ nguyên.

Cũng từ 0h ngày 7/5, cho phép tăng tần suất các đường bay nội địa lên 52 chuyến (khứ hồi)/ngày đối với đường bay HAN-SGN, 20 chuyến (khứ hồi)/ngày đối với đường bay HAN-DAD, 20 chuyến (khứ hồi)/ngày đối với đường bay SGN-DAD, các đường bay khác cho phép theo nhu cầu của hãng hàng không, theo Tiền Phong.



Ngoài ra, từ 0h ngày 1/6 các hãng sẽ khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế bình thường theo lịch bay đã phân bổ.



2 tỉnh thành đầu tiên công bố lịch mở cửa rạp chiếu phim

Sau 2 tuần dừng cách ly toàn xã hội , tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát khá tốt nên một số cụm rạp chiếu phim ở những vùng nguy thấp đã chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại.

Theo nguồn tin độc quyền từ các cụm rạp, sắp tới đây rạp CGV tại Lạng Sơn sẽ chính thức hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các rạp vẫn tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch dựa theo công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 6/5. Các CGV cũng tăng cường xịt khuẩn, đưa ra những quy trình cụ thể về việc phòng tránh dịch bệnh để gấp rút chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại.

Ngoài Lạng Sơn, tỉnh Thái Bình cũng chuẩn bị mở cửa các rạp chiếu phim. Ngày 4/5 vừa qua,



