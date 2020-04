Bộ GTVT: Lập chốt chặn 'ngăn sông cấm chợ' là chưa đúng tinh thần chỉ thị của Thủ tướng

Theo báo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ đã có văn bản hỏa tốc gửi tới các Sở GTVT địa phương về việc dừng kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, hàng hải, đường thuỷ nội địa và hạn chế vận tải đối với hàng không, đường sắt trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện về y tế trên phương tiện vận tải theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Thời gian thực hiện kéo dài trong 15 ngày, từ 0h ngày 1/4/2020.

Tuy nhiên, Bộ trưởng khẳng định không có chuyện "ngăn sông cấm chợ", cấm triệt để việc đi lại của người dân. Nhiều người dân phản ánh, các địa phương đang lập các chốt chặn trên đường, khiến người dân không thể di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác. Theo Bộ trưởng, đây là việc làm không đúng khi Nhà nước chưa ban bố tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng không nêu vấn đề "cấm", khi Chỉnh phủ chưa ban hành lệnh phong tỏa thì các phương tiện cá nhân và hàng hóa phải được lưu thông bình thường.

Liên quan đến các chốt chặn của lực lượng chức năng tại cửa ngõ ra vào thành phố, Bộ trưởng cho hay các chốt này lập ra để kiểm tra viện thực hiện dừng các hoạt động vận tài hảnh khách, không áp dụng với xe cá nhân và xe chở hàng hóa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Người phát ngôn Chính phủ xung đã khẳng định yêu cầu cách ly xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia trên thế giới làm để ứng phó với dịch COVID-19 . Tùy vào diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu khác ở mức độ phù hợp. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả các giải pháp này thì cần chuẩn bị và thực hiện từng bước. Người phát ngôn Chính phủ lý giải: "Đây là những dự lệnh, những khuyến cáo, hạn chế, yêu cầu mà lãnh đạo Chính phủ đưa ra, chưa phải lệnh cấm".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nêu rõ về Chỉ thị 16: "Cách ly xã hội là một tình huống pháp lý không trái Pháp luật để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, không phải là ngăn cấm giao thông, không phải “ngăn sông cấm chợ”, chưa phải phong toả xã hội."

