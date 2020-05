Bộ GTVT lý giải đề xuất xe máy phải bật đèn cả ngày

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa công bố dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi với thời gian lấy ý kiến nhân dân kéo dài đến 21/6. Lần này, dự luật bổ sung nhiều quy định mới về sử dụng đèn của các phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 27 nêu rõ: "Trong suốt cả ngày, xe môtô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau.

Ảnh minh họa

Lý giải về đề xuất này, ông Hoàng Thế Tùng, Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) cho biết, quy định xe máy bật đèn cả ngày được Bộ GTVT căn cứ theo Công ước Vienna 1968 mà Việt Nam là thành viên từ năm 2014.

Loại đèn được bật vào ban ngày gọi là Daytime Running Light (DRL - khác với đèn pha, cos) nhằm tăng khả năng nhận biết các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường, đặc biệt tại các nước châu Âu có nhiều sương mù...



Thực tế tại Việt Nam, một số dòng xe nhập về Việt Nam như Honda SH, Honda Lead, Winner X... đều đã loại bỏ công tắc đèn. Đèn nhận diện được bật bất cứ khi nào xe nổ máy. Tuy nhiên cũng có nhiều dòng xe chưa có DRL mà chỉ có 2 chế độ pha, cos.



Do đó, đề xuất này hướng tới các dòng xe cũ chỉ có 2 chế độ pha, cos thì ban ngày phải bật đèn cos thay cho đèn nhận diện.



"Dự thảo có nhiều loại xe máy đời mới có đèn nhận diện thì người dân sử dụng đèn này, còn những xe đời cũ không có đèn nhận diện thì sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn hậu. Đây là đèn LED nên không tốn nhiên liệu như nhiều ngươi lo ngại. Việc này giúp người lái ô tô nhận biết xe máy khi đèn chiếu vào gương, giúp đảm bảo an toàn giao thông", ông Tùng nói.



Đại diện Vụ An toàn giao thông cho biết lỗi không bật đèn xe vào ban ngày trong tương lai cũng sẽ bị xử phạt, nhưng trước đó sẽ có thời gian tuyên truyền, nhắc nhở để người dân làm quen.

Theo quy định hiện hành, chỉ yêu cầu người lái xe máy bật đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h hôm trước đến 5h hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn.

Theo Điểm l, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 100/2019, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe môtô, xe gắn máy sẽ bị xử phạt 100.000-200.000 đồng nếu không sử dụng đèn chiếu sáng từ 19h hôm trước đến 5h hôm sau.

Đề xuất mới nếu được áp dụng sẽ tạo ra thay đổi lớn trong thói quen sử dụng đèn xe của người tham gia giao thông ở Việt Nam.



Được biết, một số quốc gia châu Á như Nhật Bản hay Thái Lan đã áp dụng quy định bật đèn ban ngày và cho thấy hiệu quả là số vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Bật đèn pha xe máy vào ban ngày để giảm TNGT

