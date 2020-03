Bộ hài cốt dưới đáy sông Phó Đáy nổi lên “báo oán” gã lái đò sau 1000 ngày bị chôn vùi

Án mạng đêm Rằm tháng Bảy

Nhớ lại hành trình tìm kiếm người chồng, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975, trú tại thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hợp Hòa, huyện Tam Dương) nói: “Vụ án của chồng tôi có nhiều tình tiết giống vụ án động trời bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng. Tôi biết vụ án đó, hoàn cảnh gia đình chị Huyền và gia đình chúng tôi giống nhau khi đi tìm xác người thân mà tìm hoài không thấy. Hành trình tìm kiếm thi thể anh Phan Văn Thu (SN 1973- chồng chị Hương) bị sát hại phi tang xác xuống sông Phó Đáy giống như mò kim đáy bể và có nhiều điểm kỳ lạ, bí hiểm…”.

Không chỉ gia đình chị Hương thấy kỳ bí mà cả những người chèo đò, dân thuyền chài ở khúc sông Phó Đáy (thuộc thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) mỗi khi rảnh rỗi ngồi tán gẫu về vụ án mạng năm đó lại nổi da gà. Cụ thể, đầu năm 2010, bà chủ quán nước cạnh bờ sông phát hiện một chuyện thoạt nghe đầy chết mê tín song có một điểm lạ là một số chi tiết kể khá giống nhau.

Đó là, cứ mỗi khi đi quan khúc sông này vào khoảng 19 – 21 giờ, ai ngồi trên thuyền đều văng vẳng nghe thấy âm thanh rất giống nhau với tiếng người kêu cứ. Có lần người ta còn thấy cả một bóng áo trắng hiện lờ mờ trong làn sương khói rồi biến mất. Lúc đầu, chỉ những người đàn bà yếu bóng vía mới bàn tán chuyện này, nhưng sau cả những thanh niên trai tráng cũng khẳng định đã nghe thấy âm thanh kêu cứu kỳ lạ đó. Mặc dầu tiếng động cơ máy rất lớn nhưng âm thanh kêu cứu cứ văng vẳng yếu ớt vẫn xộc thẳng vào tai họ. Mỗi lần nghe thấy, chủ thuyền đều dỏng tai nghe cầm đèn soi ra giữa sông nhưng chẳng phát hiện điều gì cả.

Hài cốt anh Thu trồi dậy sau hơn 1000 ngày để tố cáo tội ác của gã lái đò

Bà chủ quán nước chè cũng kể, vào rằm tháng 7 âm lịch bà còn thấy một gia đình mang vàng mã ra sông cúng bái… Họ mang hương hoa, quà bánh ra sông cúng lễ. Dáng vẻ của những người này rất kỳ bí, lo lắng, sợ sệt.

Tất cả những điều bí ẩn, ma quái ở đoạn sông Phó Đáy này dường như có liên quan đến cái chết của anh Thu. Theo tin án cũ, trưa ngày 4/5/2010, tại khu vực thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương có một tàu hút cát của công ty tư nhân đang tiến hành khai thác trên sông Phó Đáy thì bị tắc. Công nhân xuống kiểm tra thì phát hiện một chiếc quần dài mắc dưới ống. Khi gỡ ra thì phát hiện một đoạn xương ống và xương bánh chè nghi của người rơi ra. Ngay lập tức vụ việc được trình báo Công an.

Cơ quan điều tra tiến hành trục vớt, khai quật hiện trường, sắp xếp các khúc xương lại thì phát hiện đó là một cơ thể người hoàn chỉnh, dù có thiếu một vài bộ phận. Từ kết quả của Viện khoa học hình sự, nạn nhân là nam giới. Thời điểm tử giong giữa năm 2007, nghĩa là cách thời điểm phát hiện khoảng 3 năm (hơn 1000 ngày). Mở rộng điều tra, xác định nạn nhân là anh Phan Văn Thu (trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương).

Lật lại hồ sơ, thu thập thông tin từ gia đình thì thấy anh Thu có cuộc sống bình thường, quan hệ xã hội không phức tạp. Thời điểm mất tích không gây thù chuốc oán với ai, vậy động cơ nào khiến anh bị sát hại?

Cũng theo gia đình, thời điểm mất tích, anh Thu mang khoảng 5 triệu đi mua nứa. Từ thông tin này, Công an xác định, có thể nạn nhân đã bị sát hại để cướp tài sản. Tháo gỡ từng manh mối, các trinh sát biết được, hôm án mạng xảy ra vào rằm tháng 7 âm lịch năm 2007. Đúng hôm anh Thu có đến gia đình bán nứa nhưng không có nên hẹn ngày khác đến.

Hôm đó, gia đình bán nứa có làm cỗ chúng sinh nên mời anh Thu ở lại ăn. Ngồi uống rượu đến chiều muộn thì anh Thu về và hẹn hôm khác sang mua. Ban chuyên án vẽ sơ đồ di chuyển của nạn nhân và xác định, anh Thu phải đi đò qua bến thuộc xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch. Từ đó, tính toán khu vực nạn nhân bị sát hại ở bến đò các nơi phát hiện hài cốt khoảng 3km về hướng thượng nguồn.

Tội án kinh hoàng của gã lái đò

Trước đó, tháng 5/2009, một công an viên xã Liên Hiệp (Lập Thạnh) trong buổi trực đêm đã nhận được một cuộc điện thoại nạc danh. Từ phía đầu dây bên kia giọng nói của người đàn ông vang lên nói rằng, nếu phát hiện một trường hợp mất tích thì đó là một vụ giết người. Sau khi nói dứt câu thì người này tắt máy, gọi lại không liên lạc được nữa.

Từ cuộc gọi nạp danh cùng những thông tin thu thập được từ quần chúng nhân dân, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Bắc (SN 1984, một người thuộc xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thời điểm năm 2008 có một chiếc xe máy tương tự như xe của anh Thu trước đây. Tuy nhiên, Bắc đã đi vào Bình Dương làm ăn, không còn ở địa phương nữa.

Công an điều tra kỹ lưỡng đối tượng này thì được biết, mẹ vợ Bắc vốn làm nghề lái đò trên sông Phó Đáy. Gia đình vợ Bắc có hai con trai là Phan Văn Mão và Phan Văn Thìn. Đáng chú ý, theo người dân, suốt từ năm 2007 đến khi tìm thấy hài cốt anh Thu, cứ đến Rằm tháng 7, mẹ của Mãi và Thìn đều mang vàng hương ra sông để cúng lễ.

Tập trung điều tra vào chi tiết xe máy, lúc đầu đối tượng Bắc viện có có nhiều lý do nhưng sau đó thừa nhận, xe là do Mão cho và cũng khai việc người em giết hại anh Thu. Căn cứ vào lời khai của Bắc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Văn Mão (SN 1987, trú tại huyện Tam Dương) để điều tra. Sau khi bị bắt, Mão thừa nhận hành vi giết hại anh Phan Văn Thu và khai báo diễn biến vụ án.

Mão đang cải tạo sau khi được chấp thuận đơn xin tha tội chết

Theo đó, vào khoảng 19h ngày Rằm tháng 7 năm 2007, anh Thu nhờ chở đò sang sông. Lúc này đã tối hẳn, Mão và gia đình định về nhà ăn cơm nhưng anh Thu năn nỉ nên đã đồng ý chở. Trong lúc di chuyển, Mão nói chuyện với anh Thu và biết được anh đi mua nứa nhưng không có hàng. Ngay lúc đó Mão nghĩ, chắc trong người anh Thu có tiền nên nảy sinh ý định cướp của. Hơn nữa nhìn xe máy của nạn nhân còn mới nên hắn càng quyết tâm gây án.

Lúc đi đến giữa sông, nhân lúc anh Thu không để ý Mão lấy mái chèo đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Mão tiếp tục khống chế anh Thu cho đến chết hẳn thì lục lấy tài sản rồi chèo thuyền lên thượng nguồn cách đó khoảng 3km rồi bới cát chôn lấp thi thể nạn nhân.

Gây án xong, Mão về nhà và mang toàn bộ chuyện kể cho gia đình, trong đó có Nguyễn Tiến Bắc. Thay vì khuyên Mão ra đầu thú, mẹ Mão im lặng hoàn toàn. Nhưng hình ảnh người quá cố cứ ám ảnh mãi nên cứ đến Rằm tháng Bảy hai mẹ con lại mang hương hoa ra khu vực chôn xác anh Thu để cúng bái. Một thời gian sau, gia đình bỏ nghề lái đò và dạt đi phương khác làm ăn.

Ngày 22/4/2011, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt Phạm Văn Mão mức án cao nhất về các tội giết người , cướp tài sản. Anh rể của Mão cũng bị kết án 2 năm tù về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Em trai Mão, thời điểm Mão gây án còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được hết mức độ nghiêm trọng nên bị phạt 6 tháng án treo.

Đến ngày 20/3/2013, Chủ tịch nước chấp thuận đơn xin tha tội chết của Mão. Hắn trở thành phạm nhân thụ án chung thân. Đến ngày 3/5/2013, mão về trại giam Quyết tiến cải tạo. Nhưng nỗi ân hận, ám ảnh về tội ác giết người vẫn đeo đẳng gã lái đò sát nhân suốt phần đời còn lại.

