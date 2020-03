Bộ kit thử COVID-19 do Việt Nam chế tạo có độ nhạy tương đương với Realtime RT-PCR của WHO

Book kit thử COVID-19 do Việt Nam chế tạo đã được thử nghiệm thành công và đạt tiêu chuẩn của WHO. Đây là cơ sở để Việt Nam có thể nghiên cứu vacxin sau này.

Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm của PGS.TS Đồng Văn Quyền – Phó viện trưởng Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cùng PGS.TS Đinh Duy Kháng đã chế tạo thành công bộ kít thử COVID-19.

Chiều ngày 2/3, bộ kít này đã được công nhận đạt kết quả ngoại kiểm của Viện Y học dự phòng quân đội, Bộ Quốc phòng . Theo kết quả sau thử nghiệm, bộ kít này có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương với bộ kít realtime RT-PCR của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với độ đặc hiệu 100%, độ nhạy là 5 copies/phản ứng.

Bộ sinh phẩm phát hiện nCoV do Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu này có thể khẳng định, Việt Nam đã làm chủ công nghệ hiện đại và hoàn toàn chủ động trong việc sản xuất bộ kít dùng để chẩn đoán COVID-19 tại Việt Nam, không phụ thuộc vào việc nhập ngoại.

Bộ kít này được phát triển dựa trên công nghệ realtime RT-PCR - công nghệ "vàng" được WHO khuyến khích trong chế tạo kít thử và trên cơ sở các bộ mồi và mẫu dò được thiết kế, chỉnh lý dựa trên các gen, vùng quê quan trọng của COVID-19 được phân lập tại Việt Nam mà nhóm nghiên cứu đã giải trình.

Vật liệu để phát hiện bộ kít chẩn đoán là mẫu RNA đã được chiết tách từ COVID-19 gây cho bệnh nhân Việt Nam do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ung cấp, các gen cũng như các vùng gen được nhân dòng từ RNA của COVID-19 để làm mẫu cho việc nghiên cứu và cung cấp các trình tự cho việc thiết kế các bộ mồi và mẫu dò.

Các chuyên gia nghiên cứu bộ kit trong phòng thí nghiệm

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã nhận được hợp tác với các đơn vị trong nước như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Y học dự phòng quân đội, kết nối với các Trung tâm Quốc tế cũng như CDC Trung Quốc, CDC USA, CDC Nhật Bản, Who… để thực hiện thành công nghiên cứu trên.

Viện Công nghệ Sinh học hiện đã sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng khác để triển khai ứng dụng kit chuẩn đoán COVID-19 góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Viện hàn lâm sẽ báo cáo Bộ Y tế về kết quả này và chỉ đạo Viện Công nghệ Sinh học trong việc sản xuất số lượng lớn các kit chẩn đoán, quy trình sử dụng kit hoặc tham gia xét nghiệm khi có yêu cầu.

Nga Đỗ (t/h)