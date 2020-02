Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt tại Hàn Quốc: Tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch

Tính đến ngày 25/2, Hàn Quốc đã có 8 ca tử vong vì COVID-19. Với 893 ca, Hàn Quốc đang là nước đứng thứ 2 về số ca nhiễm chỉ sau Trung Quốc. Trong số các ca nhiễm mới, cso 16 ca ở TP Daegu và 33 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cnahr báo lên mức 4 (cảnh báo đỏ). Liên quan đến dịch bệnh, Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao đã có thông tin và lưu ý công dân Việt Nam một số vấn đề. Cụ thể:



Không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dihchj mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo (nhất là Daegu và Gyeongsangbuck)..

Nhân viên y tế đang khử trung ở một trung tâm thương mại ở Daegu



Đối với những người đang có mặt tại Hàn Quốc cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn. Đồng thời phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng, chống COVID-19 của cơ quan chức năng Hàn Quốc (như tránh tiếp xúc, đi lại, tụ tập nơi đông người, vệ sinh y tế, thăm khám, cách ly, tự cách ly).

Công dân Việt Nam ở Hàn Quốc cần giữ bình tĩnh, chủ động bảo vệ bản thân. Đặc biệt, hạn chế đi lại di chuyển ra khỏi Hàn Quốc nếu thực sự không cần thiết.

Đối với người trở về từ vùng dịch Hàn Quốc, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng Hàn Quốc, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và người thân trong trường hợp khẩn cấp.

Khi cần trợ giúp, công dân có thể liên lạc theo đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +82.10.6315.6618;

Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự: +84.981.84.84.84.

Hàn Quốc đang thắt chặt kiểm dịch

Tính đến nay, tình hình Sức Khỏe của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn đang ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.

Trong một thông báo trước đó, Bộ Ngoại giao đã đề nghị Bộ lao động – thương binh và xã hội , Bộ Giáo dục – đào tạo và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo các công ty tư vấn du học sinh thông báo tình hình dịch bệnh đến các lao động, du học sinh đang có kế hoạch sang Hàn Quốc trong thời gian tới để chủ động biện pháp phòng ngừa.

Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị phía Hàn Quốc có các biện pháp đảm bảo y tế, an ninh, an toàn và hỗ trợ cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là tại các khu vực có dịch.

