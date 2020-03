Bộ Ngoại giao yêu cầu công dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có động thái tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh. Vào ngày 14/3, Bộ đã đưa ta thông báo như sau:

1. Những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không, đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng Sức Khỏe nếu có).

2. Từ ngày 16/3, phía Việt Nam yêu cầu:

- Công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

- Tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Việt Nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bọ Ngoại giao yêu cầu công dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng (Ảnh TTXVN)

Ở một diễn biến liên quan, trong ngày 14/3, trả lời báo chí về chính sách nhập, xuất cảnh cho người nước ngoài thuộc diện tạm dừng nhập cảnh VIệt Nam trong vòng 30 ngày kể từ 12h00 ngày 15/03/2020, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Ngày 13/3/2020, Chính phủ Việt Nam quyết định: (i) tạm thời chưa cho nhập cảnh người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam với mục đích du lịch, thăm thân, du học, việc riêng; (ii) tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, quy định này có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ 12h00’ ngày 15/3/2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm dịch y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam

Liên quan đến việc đeo khẩu trang trong đợt dịch này, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, từ ngày 16/3/2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...).

Các Bộ: Công Thương, Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang , kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến đầu giờ sáng ngày 15/3, tại Việt Nam ghi nhận 53 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 16 ca được chữa trị khỏi hoàn toàn, các ca nhiễm còn lại đang được cách ly và điều trị y tế.

Trên thế giới, tình hình đại dịch diễn biến rất phức tạp. Tại Trung Quốc, số ca tử vong tính đến ngày 15/3 đã tăng gấp đôi so với 1 ngày trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, châu Âu trở thành ổ dịch mới của COVID-19 trên thế giới. Trong khi đó, số ca nhiễm ở Ý tăng đột biến, tâm dịch ở nước này đã phải phát lời kêu cứu vì tình trạng thiếu giường bệnh, khẩu trang y tế trầm trọng.

Your browser does not support HTML5 video.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm thứ 53

Nga Đỗ (t/h)