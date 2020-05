Bỏ nhà đi tìm việc làm, thiếu nữ 13 tuổi hoảng loạn cầu cứu vì bị ép làm nhân viên quán karaoke

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa giải cứu thành công 7 thiếu nữ quê Nghệ An bị lừa sang Thanh Hóa làm việc.



Theo trình báo của chị Vi Thị T. (trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An), trưa ngày 15/5, con gái chị là Lữ Thị Tr. (SN 2007) bỏ nhà đi cùng bạn.



“Trước khi đi, cháu có nói là theo bạn đi làm việc, mỗi ngày họ trả cho 100.000 đồng. Do điện thoại cháu hư nên chúng tôi gọi mà không được” - chị T. nói.



Gia đình nhiều lần gọi điện thoại, nhưng T. không nghe máy. Đến chiều 16/5, bác ruột em nhận được tin nhắn cầu cứu của cháu gái với nội dung: "Cháu có cảm giác bọn cháu sắp bị bán đi. Bác cứu cháu với".

7 thiếu nữ quê Nghệ An được bàn giao về lại địa phương

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an. Đồng thời lúc này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vào cuộc điều tra.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng, phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh hành tung của thiếu nữ mất tích.



Tối 17/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đột kích vào ngôi nhà 3 tầng ở xã Đông Yên (huyện Đông Sơn), giải cứu thành công 12 nữ nhân viên phục vụ các quán hát karaoke đang bị khống chế, giam lỏng tại đây.

Qua kiểm tra, sàng lọc, xác nhận đa số các nữ nhân viên này đều có độ tuổi từ 13 đến 16 và đến từ các huyện miền núi như Quế Phong, Tương Dương (tỉnh Nghệ An), Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), Phước Thiện (tỉnh Gia Lai)...



Trao đổi với cơ quan chức năng, em T. kể, em và các bạn được dụ dỗ ra Thanh Hóa đi làm. Khi đi taxi ra tới nơi, bị yêu cầu phục vụ quán karaoke, các em không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà nhốt lại trong phòng. Hiện, các nạn nhân đang được chăm sóc, chờ gia đình tới làm thủ tục bàn giao.

Công an xác định Lê Văn Tiến (26 tuổi, trú tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn) là đối tượng chuyên “chăn dắt”, bắt ép phụ nữ phục vụ tại các quán karaoke ở các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn và một số địa bàn lân cận.

Khi có người mắc bẫy, các đối tượng này sẽ đón về nơi tập kết và ép buộc đi phục vụ quán karaoke. Người nào không đồng ý sẽ bị bắt nhốt vào phòng trọ, đánh đập, đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi và phải làm theo yêu cầu của chúng.

