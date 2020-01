Bố nữ sinh giao gà kháng cáo đề nghị không tử hình 6 bị cáo vì `yếu tố nhân văn`

Ông Cao văn Hường (bố đẻ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) kháng cáo đề nghị không tử hình 6 bị cáo trong vụ con gái bị sát hại. Lý do là vì “tính nhân văn”.

Tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 10/1, ông Cao Văn Hường đã gửi đơn kháng cáo đến VKSND Cấp cao tại Hà Nội . Theo đó, ông Hường đề nghị kháng cáo về 3 nội dung chính: kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; kháng cáo việc bỏ loạt tội phạm, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội. Và đáng chú ý nhất là việc ông Hường đề nghị không tử hình đối với 6 bị cáo trong vụ án kinh hoàng trên.

Thep lý giải của ông Hường, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Cơ quan này chưa làm rõ tình tiết vết máu trên xe tải của Bùi Văn Công là máu ở đâu trên cơ thể con gái ông (nữ sinh Cao Mỹ Duyên) chảy ra. Mặt khác, lý to tại sao Công khai báo vết máu này là do kẻ khác bôi lên nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) ngày hôm đó lại không làm rõ tình tiết này?

Ngoài ra, trong vụ án này, Công cũng khai vợ ông Hường là Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) không hề nợ mình 30 triệu đồng. Vì thế, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo chưa được làm rõ ràng. Công còn khai chủ mưu đang nhở nhơ ngoài vòng pháp luật , vậy chủ mưu là ai, điều này HĐXX chưa làm rõ mà “cố tình né tránh lời khai của bị cáo”.

Điều gây choáng váng nhất đối với dư luận cả nước đó là việc ông Hường đề nghị không tử hình đối với 6 bị cáo trong vụ án mà TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án trước đó. Theo ông Hường, việc này là vì yếu tố nhân văn.

Ông Hường cũng cho rằng, cả quá trình vụ án con gái bị sát hại và vợ ông bị cáo buộc với tội danh mua bán trái phép chất ma túy đều chưa được cơ quan tố tụng làm rõ. Nếu 6 bị cáo trong vụ hiếp dâm con gái ông bị tử hình thì các vụ án sẽ đi vào ngõ cụt, sẽ không có ai có thể tìm ra bản chất thực sự của vụ việc này.

Trước đó, trong phiên xét xử Trần Thị Hiền và các đồng bọn về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ông Cao Văn Hường một mực khẳng định, vợ ông bị oan, vợ ông không liên quan vì đến các đối tượng buôn bán ma túy. Ông Hường từng nói trước báo chí: “Tôi ở nhà, đi đâu vợ cũng báo với tôi, đặc biệt gia đình không bao giờ vi phạm pháp luật. Vợ tôi còn làm trưởng câu lạc bộ chống bạo lực gia đình , rồi phong trào không sinh con thứ 3...".

Ông Hường cũng hé lộ thêm, từ ngày con gái mất, ông tuyệt nhiên không động đến ma túy nữa. Ông Hường cũng khẳng định, vợ ông vô cùng ghét ma túy , thỉnh thoảng có bạn bè đến rủ ông đi, vợ ông còn đuổi khéo.

Về vụ án Mua bán trái phép chất ma túy của Trần Thị Hiền và các đồng bọn thì bị cáo bị tuyên án 20 năm tù giam. Hôm xét xử vụ nữ sinh giao gà, Trần Thị Hiền không có mặt vì không phải là người bảo hộ nữ sinh Cao Mỹ Duyên cũng không phải người liên quan đến vụ án này.

Còn liên liên đến vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại, cuối tháng 12/2019, sau mấy ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án đối với 6 bị cáo là Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm mức án tử hình về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo khác là Văn Dũng, Cầm Văn Chương lần lượt bị tuyên phạt 10 và chín năm tù, cùng về tội hiếp dâm. Riêng Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt ba năm tù về tội không tố giác tội phạm.

