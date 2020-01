Bố quên chìa khóa khiến 2 bé gái suýt mất mạng vì mắc kẹt trong ô tô

Thông tin từ VTC News cho biết, vụ việc hy hữu và vô cùng nguy hiểm xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 22/1 tại khối 4 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên có một người đàn ông điều khiển ô tô 4 chỗ, chở theo 2 con gái nhỏ khoảng 3 tuổi và 5 tuổi lưu thông trên đường ở khu vực huyện Hương Sơn.





Tuy nhiên, khi đến địa bàn khối 4 thị trấn Phố Châu, người đàn ông bất ngờ dừng xe. Sau đó, người đàn ông xuống xe nhưng lại quên không cầm theo chìa khóa mà bỏ quên chìa khóa trong xe. Lúc này, cửa xe tự động khóa lại khiến 2 bé gái bị mắc kẹt ở bên trong.

Báo BVPL thông tin, trong khoảng 20 phút chờ đợi thở mở cắt khóa đến, 2 bé gái trong xe đã bắt đầu hoảng loạn và khóc thét. Khi thấy các bé có biểu hiện ngạt khí, tím tái, người dân xung quanh đã cùng người bố lấy búa và xà beng đập ô của kính nhỏ phía sau để thông khí cho các bé.



Ảnh: BVPL.

Đến khoảng gần 9 giờ cùng ngày, sau khi lấy được chìa khóa, cửa xe cuối cùng đã được mở ra. Hai cháu bé được an toàn giải thoát ra ngoài trong tình trạng khóc hoảng loạn, người vã mồ hôi.

Your browser does not support HTML5 video.

6 kỹ năng giúp trẻ thoát hiểm khi bị bỏ quên trên ô tô, xe buýt. Nguồn: ANTV

Xem thêm: Hé lộ danh tính nạn nhân tử vong trong vụ sập vũ trường King Night Club ở Bà Rịa - Vũng Tàu



Thùy Nguyễn (t/h)