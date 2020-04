Bố ruột của Đường 'Nhuệ' tâm sự về 'nỗi lo lớn nhất' khi vợ chồng con trai bị bắt

Ông Nguyễn Xuân N. (80 tuổi, TP Thái Bình) - cha của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ', SN 1971) cho biết, kể từ khi vợ chồng Đường - Dương bị bắt, trong nhà chỉ còn 2 vợ chồng ông bà già và 2 đứa trẻ.





Được biết, Đường "Nhuệ" là con trai lớn trong nhà. Dưới Đường còn có một người em trai và em gái. Người em trai Đường hiện đang ở Séc.

"Vợ chồng tôi đều đã già cả, đau yếu liên miên. Giờ 2 vợ chồng nó cùng vào đó, có mấy đứa trẻ còn quá nhỏ, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ hơn 3 tuổi, việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu rất khó khăn. Không biết xoay xở ra sao", ông N. khổ tâm.

Ông N. nói rằng các con của ông có tội đến đâu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đến đó, tuy nhiên ông vẫn mong Pháp luật tạo điều kiện cho một người về chăm lo cho lũ trẻ.

"Nguyện vọng của tôi chỉ có vậy, còn các cháu có tội thì các cháu phải chịu mọi phán xét của tòa. Nỗi lo lớn nhất của tôi là lo cho tương lai bọn trẻ".

Trước đó, ngày 7/4, Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) - vợ của Đường "Nhuệ", Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992 trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Dương được xác định là chủ mưu của vụ việc này còn Mạnh và Quý chỉ là "đàn em".

Đến ngày 9/4, Nguyễn Xuân Đường cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Trước khi bị bắt Đường "Nhuệ" không chỉ nổi danh trong lĩnh vực bất động sản, còn được nhắc đến như một đại ca giang hồ, trùm xã hội đen khét tiếng. Đường chuyên cho vay nặng lãi và sẵn sàng ra tay tàn độc với bất cứ ai, đặc biệt là các con nợ. Thậm chí, có tố cáo Đường bảo kê, thu phí cả những trường hợp người chết đi hỏa táng… Những hành động lộng hành, coi thường pháp luật của vợ chồng Đường - Dương trong thời gian quan khiến người dân vô cùng bức xúc.

Kiều Đỗ (t/h)