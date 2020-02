Bổ sung điều kiện công bố hết COVID-19: Ủ bệnh 14 ngày, không thêm người nhiễm mới là 28 ngày

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Trong quy định này có bổ sung thêm thời gian ủ bệnh trung bình và thơi gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh đối với COVID-19 (trước đây là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra). Theo đó, tại Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm vào căn cứ để công bố dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quy định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2/2016.

Theo quy định bổ sung, thời gian ủ bệnh trung bình là 14 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh mới là 28 ngày

COVID-19 sẽ thuộc nhóm A, thời gian ủ bệnh trung bình 14 ngày, thời gian không phát thêm trường hợp mắc bệnh là 28 ngày (tính từ ngày có trường hợp gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế ).

Trước đó, ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ý Quyết định công bố dịch truyền nhiễm Viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gât ra, Thời gian xảy ra dịch từ ngày 23/1/2020 (thời điểm ghi nhận ca bệnh đầu tiên). Quy mô dịch bệnh ở Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa). Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu.

Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp dương tính với COVID-19. Nhưng tất cả các bệnh nhân đã được điều tra khỏi hoàn toàn. Trong vòng 14 ngày qua, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID19 sáng ngày 26/2, Bộ Y tế công bố, tính đến nay 2 tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch.

Đến tối ngày 26/2, Bộ Y tế đã công bố hết dịch COVID-19 ở Khánh Hòa sau gần 40 ngày địa phương này không phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với dịch bệnh. Bộ Y tế cũng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo đúng quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Tính đến sáng ngày 27/2, đã có thêm một số nước ở châu Âu tuyên bố có trường hợp dương tính với COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 ở Iran và Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp. Giới chuyên gia lo ngại, dịch bệnh sẽ lan khắp khu vực Trung Đông.

Còn theo thông tin tức Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 81.255 trường hợp mắc bệnh Covid -19 tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2.770 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 2.715, Iran: 19, Hàn Quốc: 12, Ý: 12, Tàu Diamond Princess: 4, Hồng Kông (Trung Quốc): 2, Nhật Bản: 2, Đài Loan (Trung Quốc): 1, Pháp: 2, Philippines: 1).

