Bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học vẫn còn nhiều hình thức tuyển sinh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu, đề xuất phương án đối với thi THPT quốc gia phù hợp với điều kiện, bối cảnh lúc này. Một số ý kiến của các nhà giáo dục cho rằng, Bộ GD-ĐT phải tính đến phương án xấu nhất là bỏ thi THPT quốc gia.



Ý kiến này đang vấp phải những băn khoăn, trăn trở và lo lắng của ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, nhiều trường đại học tỏ ra lạc quan trước phương án này. Dưới đây là chia sẻ của một số đại diện trường đại học, cao đẳng trên Báo Tuổi Trẻ





Xét học bạ và xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết: "Theo tôi, việc này không ảnh hưởng gì đến việc tuyển sinh của các trường ĐH vì thực tế nhiều trường đã xét bằng học bạ. Khi đó, trường chúng tôi sẽ chuyển sang xét học bạ hết và xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên".

Nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề có nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia hay không

Cũng đồng tình với ý kiến trên, TS. Trần Đình Lý cho rằng, với thực tế hiện nay, việc tính đến chuyện bỏ kỳ thi THPT quốc gia 2020 là hoàn toàn hợp lý.



"Những năm qua, nhiều trường đã ưu tiên xét tuyển học sinh các trường chuyên, tốp 100 trường THPT tốt nhất. Nếu giả sử không có kỳ thi THPT quốc gia, các trường ĐH tốp trên vẫn có thể tiếp tục xét tuyển theo cách chọn học sinh trường tốp 100, các trường tốp giữa và tốp dưới sẽ chọn các tốp trường tiếp theo ở các phân khúc phù hợp. Với phương thức tuyển sinh đa dạng sẽ thuận lợi cho cả trường và thí sinh" - ông Lý nhận định.





TS Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng, ngay từ năm trước, các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM đã dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và nhiều phương thức xét tuyển khác. Do vậy, nếu như năm nay phải tính đến phương án bỏ thi THPT quốc gia, các trường sẽ bỏ phương thức xét điểm thi THPT quốc gia và điều chỉnh chỉ tiêu cho các phương thức còn lại.

Có thể xét học bạ kết hợp với kiểm tra năng lực



Phương án bỏ kì thi THPT quốc gia, theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, nhà trường sẽ tính đến các phương án khác để tuyển sinh. TS.Khôi lấy ví dụ, thay vì tổ chức thi, trường có thể xét học bạ kết hợp với kiểm tra năng lực tiếng Anh cùa thí sinh hay đặt ra một số tiêu chí để sơ tuyển. Sau đó, tổ chức thêm kì thi riêng dành cho học sinh đủ điều kiện.

Nhiều hình thức xét tuyển được nhiều trường đại học lên phương án

Chia sẻ về vấn đề này, TS Nguyễn Thị Minh Hồng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, đề án tuyển sinh (dự kiến) hiện nay của trường gồm nhiều phương thức tuyển, trong đó có phương thức sử dụng kết quả thi quốc gia.



"Nếu không thi nữa thì chắc chắn là có ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, các trường phải tự chủ và chủ động trong tuyển sinh, chúng tôi sẽ bổ sung phương án cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuyển được đúng thí sinh có năng lực phù hợp, đảm bảo quyền lợi và công bằng.



Bà Hồng cũng khẳng định rằng, đối với ngành sư phạm, ngành y, chắc chắn Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể quy định ngưỡng đầu vào nên cũng không ảnh hưởng gì.





FPT- mở công cụ tra cứu xếp hạng học lực cho học sinh THPT

Phương thức xét tuyển của trường đại học FPT, theo TS Lê Trường Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị trường cho biết, từ ngày 1/4, trường đã mở trang SchoolRank - công cụ tra cứu xếp hạng học sinh THPT đầu tiên tại Việt Nam.



Cụ thể, học sinh cần nhập điểm tổng kết 9 môn học cơ bản, trong chương trình học tập của lớp 11 và 12 ở học kì 1, hoặc điểm thi THPT quốc gia vào trang SchoolRank để biết mình đứng ở thứ hạng nào. Sau khi tra cứu, học sinh trong top 50 sẽ được cấp giấy chứng nhận qua email.

"Năm 2020, tất cả thí sinh đăng ký vào ĐH FPT đều phải có chứng nhận từ trang xếp hạng này. Chỉ những thí sinh nằm trong top 50 THPT 2020 (50 học sinh có năng lực tốt nhất mỗi năm) mới đủ điều kiện xét tuyển vào trường. Trường hợp kỳ thi THPT quốc gia năm nay không diễn ra thì thí sinh chỉ cần nhập điểm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, chúng tôi cũng có một bảng xếp hạng để dùng" - ông Tùng khẳng định.

