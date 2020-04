Bộ trưởng Y tế Israel dương tính với COVID-19 khiến nhiều quan chức cấp cao phải cách ly

Trang Jerusalem Post dẫn lại lời của người phát ngôn Bộ Y tế Israel cho biết, Bộ trưởng Y tế Israel Ya'acov Litzman đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 - nguyên nhân gây dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Bộ trưởng Y tế Israel Ya'acov Litzman (71 tuổi) và vợ ông đều được xác định dương tính với COVID-19, phải tự cách ly tại nhà. Trang Al Jazeera cũng dẫn lại thông tin Bộ trưởng Y tế Israel - ông Yaakov Litzman và vợ vừa được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.





Bộ trưởng Y tế Litzman (phải) và Thủ tướng Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Theo các khuyến cáo y tế, Bộ trưởng Litzman và vợ sẽ phải tự cách ly tại nhà. Do đó, ông Litzman vẫn sẽ tiếp tục điều hành công việc từ nhà.

Thông tin từ báo Haaretz cho biết, Bộ trưởng Litzman từng tiếp xúc với Giám đốc cơ quan tình báo Yossi Cohen và Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Meir Ben Shabbat, nên 2 người này cũng phải cách ly.

Ngoài ra, gần đây Bộ trưởng Litzman cũng từng gặp nhiều nhân vật cấp cao để thảo luận về các vấn đề liên quan tới COVID-19, do đó các thành viên cấp cao khác trong chính phủ Israel có thể được yêu cầu tự cách ly.





Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Y tế Israel Ya'acov Litzman chính là lãnh đạo cấp cao nhất của Israel nhiễm COVID-19. Thông tin từ Bộ y tế nước này cũng cho biết, đến sáng 2/4 Israel đã ghi nhận 6.092 ca mắc nhiễm virus SARS-CoV-2 với 26 người đã tử vong.

Thùy Nguyễn (t/h)