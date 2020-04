Bộ trưởng Y tế New Zealand bị cách chức vì lái xe đi biển giữa lệnh cách ly

Lái xe đi biển chơi với gia đình, Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark đã tự nhận mình là "ngu ngốc" khi đã vi phạm các quy định về cách ly giữa dịch COVID-19.

Trong một tuyên bố hôm nay (ngày 7/4), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, tối 6/4 Bộ trưởng Y tế nước này đã báo cáo về chuyến đi biển của ông và đệ đơn xin từ chức.

Cụ thể, Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark đã nộp đơn xin từ chức lên Thủ tướng Jacinda Ardern sau khi thừa nhận đã lái xe hơn 20km ra bãi biển chơi cùng gia đình giữa lệnh phong tỏa.

Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark.





vi phạm quy định phong toả của cả nước. Bản thân Bộ trưởng Clark cũng tỏ ra vô cùng hối hận: "Với nguyên tắc phong tỏa là phải "ở yên tại địa phương, không lái xe đường dài đến các địa điểm vui chơi giải trí " thì chuyến đi của tôi rõ ràng là hành vi vi phạm". Ông cũng thừa nhận, đáng lẽ với vai trò Bộ trưởng ông phải gương mẫu nhưng lại

Trong một thông cáo, ông David Clark cho biết: "Vào thời điểm chúng ta đang kêu gọi người dân New Zealand cần có sự hi sinh lịch sử về tự do cá nhân để phòng chống dịch COVID-19 thì tôi lại làm cả nhóm thất vọng. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và tôi hiểu vì sao mọi người lại giận dữ với mình như thế".

Liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng Ardern tuyên bố nếu trong tình huống bình thường, bà nhất định sẽ sa thải ông Clark. Theo bà, những gì ông Clark đã làm "là sai và không thể bào chữa", tuy nhiên, Thủ tướng Ardern chỉ cách chức phó bộ trưởng tài chính đối với ông Clark.

Thủ tướng Ardern cho biết, thời điểm hiện tại ưu tiên của bà là cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, nên bà không muốn để cho hoạt động của ngành y tế bị gián đoạn, nhất là trong công tác ứng phó đại dịch. Đó là lý do bà để ông Clark tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Y tế.





Trước đó, vào ngày 5/4 bà Catherine Calderwood - Quan chức y tế cấp cao của Scotland cũng đã từ chức do vi phạm quy định hạn chế đi lại để phòng chống dịch COVID-19 sau khi hai lần đi đến ngôi nhà thứ 2 của mình.



Đến ngày 7/4, New Zealand ghi nhận tổng cổng hơn 1.100 ca nhiễm COVID-19 với 1 trường hợp tử vong.

