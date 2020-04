Bộ TT&TT đề xuất giải pháp hỗ trợ báo chí, doanh nghiệp TT&TT do ảnh hưởng của COVID-19

Theo thông tin của Bộ TT&TT, nhóm ngành Bưu chính trên 90% là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, do đó khả năng tài chính hạn hẹp. Các doanh nghiệp chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Trong khi đó, hoạt động sản xuất của nhiều cơ sở bị đình trệ do thiếu nguyên liệu. Nhiều cơ sở đóng cửa, các hãng vận chuyển trong nước và quốc tế bị cắt giảm hoặc hủy bỏ gần như toàn bộ, nhu cầu chuyển phát bưu gửi cũng bị giảm mạnh.

Các dịch vụ bưu chính quốc tế gần như không thể thực hiện do các tuyến vận chuyển. Việc chuyển phát liên tỉnh giảm sút do yêu cầu giãn cách xã hội . Do đó, chủ yếu là chuyển phát nội tỉnh, nội đô.

Hoạt động của lĩnh vực công nghệ thông tin cũng bị đình trệ. Các công ty phần mềm chủ yếu là doanh nghiệp gia công nhưng nhiều đơn vị hủy bỏ, điều này khiến doanh thu doanh nghiệp bị giảm 50%.



Các ngành công nghiệp phần cứng chủ yếu là các mặt hàng kim ngạch xuất, nhập cảnh lớn giữa Việt Nam và các nước trong mùa dịch (chủ yếu là Trung Quốc) cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động và doanh thu của các doanh nghiệp dựa vào dịch vụ quảng cáo, marketing cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều cơ quan báo chí, số lượng báo in phát hành giảm do thực hiện giãn cách xã hội. Nguồn thu từ quảng cáo, tổ chức sự kiện của cơ quan báo chí , đài phát thanh, truyền hình cũng bị ảnh hưởng. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ trong quý 1/2020 của nhiều cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình giảm từ 30 – 50% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp xuất bản, phát hành, phân phối sách dù đóng cửa vẫn phải trả chi phí thuê mặt bằng, lao động. Trong khi đó, nguồn hàng để xuất bản và in gần như không có. Với áp lực chi trả lương và mặt bằng, các nhà xuất bản và doanh nghiệp in, phát hành khó lòng cầm cự được lâu dài.

Ngành báo chí chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch COVID-19

Ở lĩnh vực truyền thông, tổng nguồn lực mà các doanh nghiệp viễn thông bỏ ra để hỗ trợ người dân, xã hội giá trị lên đến 15.000 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ người dùng và đội ngũ tuyến đầu chống dịch về đường truyền, các gói cước Internet do đó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, Bộ TT&TT đã gửi văn bản đến các bộ, ban ngành có liên quan nhằm đề xuất giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp TT&TT và báo chí phát triển trong và sau dịch bệnh.

Bộ TT&TT đề xuất Bộ Tài chính bổ sung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, nội dung số, phần mềm, in và phát hành, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đài phát thanh truyền hình vào nhóm đối tượng được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

Bộ đề xuất Bộ Tài chính có các biện pháp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp lĩnh vực thông tin truyền thông và cơ quan báo chí. Bộ đề nghị Bộ Tài chính chính gia hạn thời hạn nộp, miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông và một số lĩnh vực khác.

Bộ TT&TT cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh & Xã hội xem xét đưa các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bưu chính, CNTT, in, phát hành và cơ quan báo chí, nhà xuất bản vào danh sách đối tượng được tạm dừng đóng BHXH cho người lao động đến hết tháng 12/2020.

Bộ TT&TT cũng đã gửi đề nghị tới Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Quốc phòng về việc xem xét, điều chỉnh lại chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, chỉ tiêu đánh giá xếp hạng doanh nghiệp và xác định quỹ lương 2020 của các doanh nghiệp trong ngành cho phù hợp với tình hình thực tế.

