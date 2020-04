Bộ Tư pháp Hàn Quốc xem xét trục xuất cặp vợ chồng Việt trốn cách ly khi chưa đủ 14 ngày

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, họ đang xem xét trục xuất cặp vợ chồng trốn cách ly về nước. Song do các chuyến bay từ Hàn về Việt Nam đã tạm dừng nên việc hai người xuất cách thời điểm này là khá khó khăn.

Kênh YTN của Hàn Quốc ngày 8/4 đưa tin về các trường hợp người nước ngoài bị trục xuất khỏi quốc gia này vì vi phạm quy định về cách ly. Trong đó đáng chú ý là cặp vợ chồng người Việt Nam.

Theo kênh YTN, cặp vợ chồng người Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 1/4. Theo đúng quy định của Bộ Y tế Hàn Quốc thì họ sẽ phải tự cách ly tại nhà ở Gangbuk, Seoul đủ 14 ngày nhằm phòng chống sự lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Song cặp vợ chồng này đã không tuân thủ quy định của Hàn Quốc. Giới chức trách Hàn Quốc phát hiện cặp vợ chồng này tự rời khỏi nhà và đi đên Gimhae, Gyeongnam để làm việc. Bởi vậy, giới chức cáo buộc họ thêm tội làm việc bất hợp pháp.

Sau đó sự việc được trình báo lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc, cơ quan này đã tiếp nhận trường hợp của cặp vợ chồng Việt và đang xem xét trục xuất họ về nước. Tuy nhiên, do các chuyên bay từ Hàn về Việt Nam đã tạm dừng hoạt động nên hai việc hai người xuất cảnh thời điểm trên là khá khó khăn.

Rất nhiều người nước ngoài ở Hàn Quốc trốn cách ly khi chưa đủ 14 ngày

Cũng trong ngày 8/4, Hàn Quốc trục xuất trường hợp đâu tiên về nước là người đàn ông Indonesia (40 tuổi). Giới chức Hàn Quốc cáo buộc, người đàn ông này đã không tuân thủ quy định tự cách ly, khai gian dối địa chỉ.

Trước đó, đầu tháng 4, chính quyền thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla (Hàn Quốc) thông báo 3 du học sinh người Việt Nam có hành vi tự ý trốn cách ly. Theo cáo buộc, cả 3 người này đều là sinh viên trường Đại học quốc gia Kunsan, nhập cảnh Hàn Quốc từ 28/3 đến 1/4.

Sau khi được cơ quan y tế xét nghiệm âm tính COVID-19, cả 3 được yêu cầu tự cách ly tại một địa điểm do trường chỉ định. Tuy nhiên, tối 3/4, nhân viên giám sát liên lạc với một trong 3 người vào 19h để kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu cách ly nhưng không thấy bắt máy. Người phụ trách đã báo cảnh sát đến kiểm tra. Cả 3 đã để điện thoại ở phòng để không bị cơ quan y tế theo dõi và trốn ra ngoài.

Cảnh sát vào cuộc điều tra xác định, 3 sinh viên này đã ra ngoài đi dạo trong vòng 5 tiếng tại công viên ở TP Gunsan. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo sự việc lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc và xem xét trục xuất 3 sinh viên này về nước.

Cũng giống như nhiều quốc gia khác, tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn đang rất căng thẳng. Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận 10.000 ca mắc COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch rất khắt khe.

Nga Đỗ (t/h)