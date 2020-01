Bỏ túi cách chọn hương cuốn tàn đẹp, đảm bảo sức khỏe ngày Tết năm 2020

Làm sao để chọn được những hương cuốn lộc và an toàn sức khỏe vẫn luôn là thắc mắc của rất nhiều nhiều người. Bởi ngày nay trên thị trường tràn lan các loại hương thơm, cuốn lộc bị tẩm ướp trong hóa chất.

Trong danh sách sắm Tết Nguyên Đán năm 2020 không thể thiếu những thẻ hương để thắp trên bàn thờ Phật, tổ tiên, ông bà. Những nén hương được thắp thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn, tưởng nhớ đến những người đã khuất trong gia đình . Mặt khác, thắp nhang trên bàn thờ còn giúp chúng ta cảm thấy được thanh thản, ấm lòng và cảm nhận rõ nét nhất không khí ngày Tết cổ truyền.

Cũng đúng dịp Tết đến xuân về trên thị trường xuất hiện hàng trăm nhãn hiệu hương với quảng cáo hương thơm, cuốn tàn… Những thẻ hương đốt xong cuốn trông rất đẹp. Thế nhưng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, để có hương cuốn tàn, người sản xuất ngâm tẩm que hương ngập trong hóa chất. Việc này giúp hương không bị mốc, không tắt giữa chừng hoặc để hương có màu tươi đẹp hơn.

Hương cuốn tàn lộc giúp bàn thờ gia tiên trông đẹp, ấm cúng hơn

Nếu đốt hương tẩm hóa chất số lượng lớn có thể gây khó chịu cho các thành viên trong gia đình như khó thở, buồn nôn, đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Nếu ngửi lâu có thể gây ra các bệnh về nhiễm độc gan, phổi, lâu dần có thể dẫn đến ung thư

Vậy làm sao để chọn hương ngày Tết cuốn lộc đẹp, an toàn cho sức khỏe ? Theo các chuyên gia, để đảm bảo an toàn Sức Khỏe , người dân nên sử dụng các loại hương được làm từ thảo mộc, từ nhựa cây, các loại cỗ, rễ, lá của cây như: Bã mía, thảo quả, quế chi, trầm, hoa hồi, cây trám…

Các nghiên cứu chỉ ra, hương được làm từ thảo mộc có màu vàng sậm tự nhiên (đây là màu của bột thảo mộc). Trong khi đó, hương được làm từ hóa chất có màu vàng tươi, thơm lừng.

Mùi hương thảo mộc rất đặc trưng, thường nhẹ dịu, thoang thoảng, không làm cay mắt, cháy rất đượm. Hương thảo mộc khi thắp khói bay thẳng, ở xa khoảng 2 mét gần như không thấy khói.

Hơn nữa, hương thảo mộc truyền thống thường rất sần sùi, mẫu mã không đẹp. Nhưng càng để lâu càng thơm, nó khác hoàn toàn với hương tẩm hóa chất. Thông thường loại hương trộn bột đá vôi có tàn màu trắng như tuyết, mùi rất khó chịu, có thể làm cay mắt các thành viên trong gia đình.

Người dân nên chọn mua hương thảo mộc để đảm bảo sức khỏe

Hiện nay trên thị trường các loại hương siêu thơm, siêu quấn lộc đã bị tẩy chay rất nhiều, người tiêu dùng bắt đầu hướng đến dùng các loại hương truyền thống nhưng vẫn có thể quấn lộc đẹp. Các chuyên gia cho rằng, hương truyền thống độ cuốn tàn lộc sau khi đốt xong không đẹp bằng hương tẩm hóa chất, song theo thời gian, các tàn thương nhiều lên sẽ tạo ra một bó lộc đẹp trên bàn thờ gia chủ.

Điều người tiêu dùng quan tâm là hãy chú ý đến nguồn gốc, thành phần để sản xuất hương. Nếu trong trường hợp mua hương về thắp có mùi thơm nồng nặc, có cảm giác cay mắt, khó thở và đốt xong tàn nhan có màu trắng bạch thì không nên sử dụng nữa vì đó là nhang được làm từ bột đá và có tẩm hóa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Một số người cho rằng, thắp hương đầu năm mới mà tàn cuốn lộc thì sẽ mang lại nhiều phước đức cho gia chủ. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm linh cho rằng, tài lộc của mỗi gia đình không phụ thuộc vào việc hương có cuốn lộc hay không mà nó phụ thuộc vào các yếu tố sau: Dựa vào phước đức của gia đình; dựa vào vận số; dựa vào nỗ lực của mỗi thành viên trong gia đình; dựa vào phong thủy hài hòa.

Chính vì thế, trong dịp Tết nguyên đán 2020, người dân nên tìm mua những thẻ hương truyền thống thay vì mua những thẻ hương được quảng cáo là siêu thơm, siêu cuốn lộc.

Cách phân biệt hương sạch và hương tẩm hóa chất

Nga Đỗ (t/h)