Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Có thể tạm ngừng tổ chức lễ hội trên toàn quốc vì virus corona

Ngày 31/1/2020, Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số 391/BVHTTDL-VHCS gửi tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) trong hoạt động lễ hội, di tích đầu năm Canh Tý 2020.

Công văn do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ký ban hành nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hoá, Thông tin, thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra.

Lễ hội Gò Đống Đa hôm 29/1. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đặc biệt, Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương, trong trường hợp cần thiết phải tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Trước đó, hôm 30/1 vừa qua, Cục Văn hóa cơ sở đã có công văn đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh này tạm dừng tổ chức lễ hội chọi trâu ở xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đang diễn biến khá phức tạp. Tính đến 7h30 ngày 31/1, thế giới có 9.480 người nhiễm virus corona, 213 người tử vong (tất cả là người Trung Quốc). Hiện tại, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về Sức Khỏe cộng đồng toàn cầu đối với dịch bệnh do virus corona.