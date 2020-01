Bộ Y tế áp dụng khai báo y tế với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc từ 0h ngày mùng 1 Tết

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, trước tình hình dịch viêm đường hô hâp cấp do chủng virus corona mới diễn biến phức tạp, để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đã gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan áp dụng tờ khai y tế đối với dịch corona.

Đối tượng buộc phải khai báo trong tờ khai là những hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc tại tất cả các cửa khẩu trên toàn quốc. Thời gian áp dụng kể từ 0h ngày 25/1 (tức ngày mùng 1 Tết).

Công văn của Bộ Y tế cũng chỉ ra, kiểm dịch vienen y tế làm thủ tục nhập cảnh có trách nhiệm chỉ dẫn hành khách đến bộ phận kiểm dịch y tế để điền vào tờ khai khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam (với hành khách là người Trung Quốc).

Trong quá trình khai báo, phát hiện hành khách có biểu hiện nghi do virus corona gây ra như ho, sốt, khó thở, viêm long đường hô hấp thì nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định. Đưa hành khách đó vào khu vực sàng lọc và báo cáo kịp thời cho các cơ quan hữu quan.

Bộ Y tế thắt chặt kiểm dịch đối với hành khách Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam

Các cơ quan liên quan như Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (có hoạt động kiểm dịch y tế) cần tổ chức in và cấp tờ khai y tế đảm bảo chất lượng, số lượng cho hành khách để khai báo. Những tờ khai này được cấp miễn phí.

Kiểm dịch viên có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo y tế của hành khác, đóng dấu xác nhận vào tờ khai y tế và lưu trữ tờ khai này theo đúng quy định đã đưa ra.

Liên đến dịch viên phổi lạ xuất hiện ở TP Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019, ngày 23/1/2020, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết: phía Bệnh viện đã cách ly 2 bệnh nhân dương tính với chủng virus corona nCoV gây viêm phổi cấp. Được biết, cả 2 bệnh nhân này đều mang quốc tịch Trung Quốc và là 2 cha con.

Còn theo Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đến ngày 24/1/2020 tại Trung Quốc đã có 634 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây nên tại 25 tỉnh, thành phố. Trong đó có 18 trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Ngoài ra, tại Thái Lan phát hiện 4 trường hợp; Mỹ phát hiện 1 trường hợp; Ma Cau phát hiện 1 trường hợp; Ấn Độ phát hiện 1 trường hợp; Hong Kong phát hiện 1 trường hợp; Singapore phát hiện 1 trường hợp.

Về phần mình, Tổ chức Y tế Thế giới nói, đây chưa phải vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu. “Đây là vấn đề khẩn cấp tại Trung Quốc nhưng vẫn chưa trở thành vấn đề ý tế khẩn cấp toàn cầu”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu quan đểm tại cuộc họp ở Geneva ( Thụy Sĩ ) ngày 23/1.

Nga Đỗ (t/h)