Thực hư thông tin thuốc trị sốt rét chữa được COVID-19 khiến người dân đổ xô đi mua?

Theo tờ Anninhthudo.vn, ngày 21/3, trên mạng xã hội facebook xuất hện thông tin về việc rất nhiều đổ xô đi mua thuốc điều trị sốt rét (hoạt chất chloroquine và hydroxychloroquine) để dự phòng Covid-19. Nhu cầu tăng cao khiến loại thuốc này vọt tăng giá đến hang chục lần.

Theo một thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, giá thuốc điều trị sốt rét thường chỉ 5.000 đồng/viên nhưng nay đã tăng lên 50.000 – 100.000 đồng/viên. Thông tin thuốc điều trị sốt rét có thể chữa khỏi COVID-19 đang khiến thị trường thuốc này bị loạn giá, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã lên tiếng bác thông tin không đúng sự thật này. Cụ thể, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo, người dân không nên tin vào các thông tin sai lệch, xuyên tạc, không chính thống đang lan truyền trên mạng xã hội và cần tỉnh táo. Hiện nguồn nhân lực, thiết bị, thuốc men để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đều đáp ứng đủ, do đó người dân hãy tin tưởng vào ngành y tế.

Bộ Y tế bác tin thuốc điều trị sốt rét chữa được COVID-19

Ông Sơn cũng khẳng định, hiện nay chưa có thuốc đặc trị COVID-19. Bệnh này chủ yếu điều trị triệu chứng, chẳng hạn bệnh nhân có viêm phổi thì điều trị viêm phổi , sốt thì cho uống thuốc hạ sốt… Tuy nhiên, từ việc điều trị thành công cho 16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 giai đoạn đầu, ngành y tế đã rút ra được kinh nghiệm để tiếp tục điều trị hiệu quả hơn.

Cũng theo Anninhthudo.vn, việc người dân đổ xô đi mua thuốc điều trị sốt rét là vì, gần đây, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đồng ý sử dụng thuốc trị sốt rét cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong trường hợp nặng ở Mỹ. Thông tin này đã bị nhiều người kinh doanh xuyên tạc để trụ lợi.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh – trưởng khoa nhiễm – thần kinh ( bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh) cho biết, trên thế giới hiện chưa có thuốc đặc trị COVID-19. Vì thế, các bệnh viện trên toàn thế giới phải sử dụng các loại thuốc khác nhau để điều trị cho bệnh nhân, sau đó họ rút ra kinh nghiệm chữa bệnh.

Cũng theo bác sĩ Khanh, việc sử dụng thuốc điều trị sốt rét phòng COVID-19 theo cách uống 2 viên/ngày là cực kỳ nguy hiểm. Việc tự ý uống thuốc sốt rét trong thời gian dài, trước tiên gây nguy hiểm cho gan và thận. Hơn nữ, hoạt chất Hydroxychloroquine vẫn chưa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế công nhận và chính thức đưa vào phác đồ điều trị và khuyến cáo sử dụng. Việc sử dụng không theo chỉ định của bác sĩ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Sức Khỏe con người.

