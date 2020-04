Bộ Y tế: Bệnh viện cách ly người tái dương tính như một bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới

Đến ngày 30/4, TP HCM cũng công bố có 4 ca dương tính trở lại là: BN 92 (được công bố khỏi bệnh ngày 14/4), BN 207, BN 151 (được công bố khỏi bệnh ngày 18/4); BN 224 (được công bố khỏi bệnh ngày 20/4). Tất cả các bệnh nhân này đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, theo thông tin tức tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện chúng ta còn 3 ca bệnh diễn biến nặng cần hội chẩn là bác gái bệnh nhân 17; bệnh nhân 161 (cụ bà 88 tuổi quê Hưng Yên) và bệnh nhân 91 - phi công người Anh.

Còn bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh (43 tuổi) đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, hiện tại, tình trạng ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, kết quả xét nghiệm Realtime - PCR ngày 29/4 dương tính, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, tiên lượng còn nặng.

