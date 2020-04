Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, một nữ sinh thôn Hạ Lôi có bố là bạn bệnh nhân 243

Theo thông tin cập nhật đên 18h ngày 10/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Việt Nam mới ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 257.

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 256 là nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên. Ngày 27/3 vừa qua, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại khu cách ly, bệnh nhân được xét nghiệm COVID-19, kết quả trả về cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân số 257 là nữ, 15 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú xóm Hội, xã Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là học sinh, đang nghỉ học ở nhà và không đi đâu.

Điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân số 243 là bạn của bố bệnh nhân 257. Ngày 20/3, bệnh nhân 243 đã đến chơi nhà và nói chuyện với bố bệnh nhân 267.

Đến ngày 8/4, nữ sinh có biểu hiện sốt, chảy nước mũi. Ngày 9/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả trả về cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SASR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Được biết, hiện tại bố bệnh nhân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên kết quả lần 1 âm tính với virus SASR-CoV-2.

Dân thôn Hạ Lôi thuộc làu kiến thức COVID-19, đeo ba lô đến xin đi cách ly

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhân 257 ca nhiễm COVID-19, trong đó gồm 159 người từ nước ngoài về và 98 người lây nhiễm thứ phát.

Cả nước đã có 144 bệnh nhân COVID-19 bình phục:

- 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1-13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1)

- 128 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 9/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN19, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27,BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN88, BN89, BN90, BN93, BN94, BN95, BN96, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN107, BN110, BN111, BN112, BN113, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN135, BN136, BN137, BN138, BN140, BN142, BN148, BN152, BN153, BN154, BN157, BN159, BN160, BN171, BN179, BN187, BN192, BN194, BN197, BN198, BN200, BN202, BN203, BN204, BN205, BN222, BN234, BN237, BN249.

