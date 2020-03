Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 98

4 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, trong đó có 2 trường hợp liên quan tới bệnh nhân thứ 91. Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam tính đến 15h30 ngày 22/3 là 98 trường hợp.

Bộ Y tế thông tin chi tiết về 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 như sau:

Bệnh nhân thứ 95 (BN 95) là nam giới, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp từ đầu năm 2019, đến ngày 17/3/2020 bệnh nhân trở về Việt Nam. BN95 đi trên chuyến bay số hiệu AF258, số ghế 34J của hãng hàng không AirFrance, đi từ Paris - Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân có dấu hiệu ho, đau họng nhưng không sốt hay khó thở nên được chuyển về khu cách ly tập trung tại Quận 12. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển tới Viện Pasteur TP.HCM và có kết luận dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân thứ 96 (BN96) là nữ giới, 21 tuổi, địa chỉ quận 8, TP.HCM . Theo tiền sử dịch tễ, khoảng 2 tuần trước khi về Việt Nam, bệnh nhân đã tới các quốc gia Bỉ, Đức, Cộng hoà Czech, Pháp. Bệnh nhân về Việt Nam ngày 19/3/2020 từ Pháp, quá cảnh tại Dubai trên chuyến bay số EK392, số ghế 30E của hãng hàng không Emirates, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 20/3/2020, BN96 được đưa về khu cách ly tập trung ở KTX ĐH Quốc Gia TP.HCM và khám sàng lọc. Do lúc này phát hiện bệnh nhân sốt, ho nên đã chuyển tới BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm. BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cùng Việt Pasteur TP.HCM thông báo mẫu bệnh phẩm của BN96 dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân thứ 97 (BN97) là nam giới, 34 tuổi, quốc tịch Anh. BN97 trú tại quận 4, TP.HCM, là giáo viên ngoại ngữ. Bệnh nhân ở Malaysia 2 tuần trước khi về Việt NAm, đi từ Penang, Malaysia hạ cánh tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không rõ số hay hàng ghế).

Đáng chú ý, ngày 14/3, bệnh nhân có tới quán bar Buddha, là nơi BN91 cũng tới cùng ngày. Đến ngày 20/3, do biết thông tin về BN91, bệnh nhân tới Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn - Quận 1 khai báo tiền sử dịch tễ và được chuyển tới BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm của BN97 sau đó được ghi nhận dương tính với virus.

Bệnh nhân thứ 98 (BN98), 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP.HCM (cùng phòng với BN97). BN98 là thầy giáo ngoại ngữ, ngày 06/03 có bay từ Penang - Malaysia tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày trên máy bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không nhớ số, hàng ghế). Sau đó, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM, ngày 14/3 có cùng BN97 tới quán Bar Buddha.

Đến ngày 20/3/2020, biết thông tin về BN91, bệnh nhân cùng BN97 tới Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn, Quận 1 để khai báo tiền sử dịch tễ, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 21/3, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm BN98 dương tính, mẫu bệnh phẩm cũng được Viện Pasteur kết luận dương tính.

