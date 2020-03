Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 123 nhiễm COVID-19, truy tìm hành khách đi chung chuyến xe

Tối 23/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 123 tại Việt Nam.

Ngày 17/3/2020, bệnh nhân từ Malaysia sang Bandar Seri Begawa (Brunei). Tại đây, bệnh nhân đi chuyến bay BI381 của hãng hàng không Hoàng gia Brunei về sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa cùng ngày. Lúc này, bệnh nhân đã được kiểm tra, khai báo y tế.

Sau khi rời sân bay, bệnh nhân di chuyển về nhà ở Bình Đại, tỉnh Bến Tre trên chuyến xe lúc 15h30 của nhà xe Công Tạo. Sau khi xuống xe, bệnh nhân được bạn đón về nhà, và thực hiện tự cách ly.

Ngày 21/3, bệnh nhân được lấy mẫu giám sát cùng với những người đi từ Malaysia về và chưa có triệu chứng bệnh. Kết quả xét nghiện do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện xác định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh, ngày 23/3, BS Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân số 123, ngành y tế tỉnh đã thông báo khẩn tìm các hành khách đi chung chuyến xe với bệnh nhân.

2 trường hợp tiếp xúc gần (F1) là mẹ và bạn trai của bệnh nhân hiện chưa dấu hiệu nhiễm bệnh. Hiện cả 2 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.

Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Bình Đại, người dân ấp Thừa Lợi nơi cô gái sinh sống đã bị giới hạn đi lại từ 13h trưa 23/3. Được biết ấp Thừa Lợi có diện tích khoảng 700 ha với 1.588 nhân khẩu.

"Hiện đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đang xuống địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân T. để có phương án tiếp theo", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre thông tin.

