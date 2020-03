Trong tối ngày 18/3, Bộ Y tế công bố liên tiếp 7 ca nhiễm COVID-19

Tính đến 21h30 ngày 18/3, tại Việt Nam đã phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính với COVID-19 . Bệnh nhân số 67 và 68 được phát hiện nhiễm bệnh vào sáng và trưa ngày 18/3. 7 ca nhiễm mới vừa được công bố. Cụ thể:





Bệnh nhân số 69: Nam giới, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Người này là du khách, nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 13/3 trên chuyến bay SU290. Từ 13/3 – 15/3, bệnh nhân đi vài điểm ở Hà Nội. Đến ngày 15/3 thì có biểu hiện sốt đến cơ sở y tế khám, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ngày 16/3 thì lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và phát hiện dương tính. Hiện Sức Khỏe bệnh nhân ổn định.



bệnh nhân số 70: Nam giới, 19 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân này là du học sinh ở Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/3 trên chuyến bay TH64. bệnh nhân số 70: Nam giới, 19 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân này là du học sinh ở Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/3 trên chuyến bay TH64. Bệnh nhân này và những người tiếp xúc đã đến bệnh viện Nhiệt đới lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra. Bệnh nhân này có kết quả dương tính và đang được điều trị, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 71: Nữ giới, 19 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân này là du học sinh anh, nhập cảnh về Nội Bài hôm 16/3 trên chuyến bay TK164. Bệnh nhân và những người tiếp xúc đã được đưa đến bệnh viện Nhiệt đới lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Bệnh nhân có kết quả dương tính, đang được điều trị, sức khỏe ổn định.

Các trường hợp nhiễm mới sức khỏe ổn định

Bệnh nhân số 72: Nữ giới, 25 tuổi, người Pháp. Bệnh nhân này là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài hôm 9/3. Bệnh nhân là em gái của bệnh nhân số 60. Bệnh nhân này đã đi du lịch tại một số điểm ở Hà Nội và ninh Bình. Ngày 15/3, quy về Hà Nội và đi cách ly tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 73: Nam giới, 11 tuổi, sống ở huyện Thanh Miện, Hải Dương. Bệnh nhân này về Việt Nam trên chuyến bay VN54 ngày 9/3. Đến ngày 13/3 thì được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Bệnh nhân số 74: Nam giới, 23 tuổi, trú tại Lâm Thao, Phú Thọ. Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN0018 ngày 16/3. Xuống máy bay , bệnh nhân được đưa vào khu cách ly ở Bắc Ninh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Hiện bệnh nhân đang được cách ly ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 75: Nữ giới, 40 tuổi, địa chỉ ở quận 2, TP.HCM. Ngày 4/3, bệnh nhân từ Việt Nam sang London, Anh, thăm người thân và tại đây bệnh nhân không tiếp xúc người mắc bệnh COVID-19. Ngày 15/3, bệnh nhân về tới Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không VietnamAirline số hiệu VN50. Lúc nhập cảnh chưa có triệu chứng bệnh, chuyển về cách ly tại bệnh viện dã chiến Củ Chi và được lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM xét nghiệm dương tính vào tối 17/3. Mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 18/3. Hiện, bệnh nhân được theo dõi, điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khoẻ ổn.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 75 ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc.

