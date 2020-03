Bộ Y tế dự kiến ban hành phác đồ điều trị COVID-19 trong hôm nay

Sáng sớm hôm nay (26/3), Bộ Y tế đã công bố thêm 7 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó có trường hợp đã có thời gian sống trong cộng đồng. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca nhiễm.

Theo Bộ Y tế, trong số 148 ca nhiễm COVID-19, đã có 18 người được điều trị khỏi và xuất viện, 26 người có kết quả âm tính lần 1; 7 bệnh nhân được xét nghiệm âm tính lần 2 và 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương.

Trong 7 trường hợp nhiễm COVID-19 ngày 25/3, có 1 bác sĩ bị nhiễm bệnh khi đang thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân số 28. 6 ca bệnh còn lại đều trở về từ nước ngoài, trong đó có du học sinh.

Liên quan đến việc điều trị, Bộ Y tế cho biết đã hoàn thành phác đồ điều trị COVID-19, dự kiến sẽ ban hành trong hôm nay (26/3). Sau đó sẽ phổ biến cho các tuyến điều trị.

Mỗi ngày Việt Nam có thể xét nghiệm được từ 8.000 – 10.000 mẫu. Đến nay, cơ bản, Việt Nam đã có đủ máy móc, vật tư, trang thiết bị bảo hộ… để phục vụ điều trị cho các bệnh nhân cũng như tiếp tục chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình hình mới.

Cũng trong chiều ngày 25/3, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1 phòng áp lực âm do Công ty Mộc An Châu trao tặng và 2 phòng áp lực âm do gia đình bà Nguyễn Thị Minh Hồng ở Frankfurt - Đức trao tặng.



Các phòng điều trị được cách ly áp lực âm này được lắp đặt tại bệnh viện Dã chiến Củ chi. Dự kiến gia đình bà Hồng sẽ tặng thêm 10 phòng cách ly áp lực âm khác cho TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Hà Nọi.

Phòng điều trị cách ly áp lực âm được nhập từ Đức về. Với thiết ị khép kín, cửa đóng mở một chiều, trang bị hệ thống kiểm soát áp suất và điều khiển nhiệt độ, bộ lọc chất lượng cao double Hepa, phòng cách ly áp lực âm giúp tránh tái nhiễm cho bệnh nhân, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia chiều qua, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, các địa phương đang khẩn trương "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát, sàng lọc người nghi ngờ.

Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương kiểm soát để các trường hợp này thực heienj nghiêm việc cách ly tại nhà, nơi cư trú; théo dõi tình hình Sức Khỏe hàng ngày; thu nhập thông tin về địa điểm người nghi ngờ di chuyển, danh sách những người đã tiếp xúc. Đồng thời, chính quyền cơ sở phải tập trung lấy mẫu, xét nghiệm sớm.

Còn theo đại diện Bộ Quốc phòng, quân đội đã chuẩn bị đủ địa điểm cách lý với điều kiện sinh hoatjl, ăn ở khá tốt. Bộ Quốc phòng đề nghị người dân không tiếp tế thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho người thân đang ở trong khu cách ly.

Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, bảo đảm vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa giữ yên lòng dân và phát triển sản xuất.

Ngoài ra, ban chỉ đạo kêu gọi người đân hạn chế ra khỏi nhà. Khi buộc phải ra ngoài thì đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Giữu gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa, khai báo y tế tự nguyện và giữ liên hệ với cán bộ y tế.

