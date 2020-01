Bộ Y tế hướng dẫn nhận biết triệu chứng và phòng ngừa bệnh viêm phổi do virus corona gây ra

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona đang diễn biến hết sức khó lường tại Vũ Hán, Trung Quốc, Bộ Y tế đã ban hành công văn hướng dẫn nhận biết triệu chứng và cách phòng ngừa cũng như điều trị căn bệnh này.

Cụ thể, theo Bộ Y tế, virus corona (CoV) là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng, có khả năng đe dọa tính mạng người bệnh như chúng đã từng hoành hành là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV).





Các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona mới bao gồm:



1. Người bị sốt và viêm phổi, viêm phổi kẽ, hoặc mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) dựa trên lâm sàng hoặc hình ảnh X-quang tổn thương các mức độ khác nhau mà không lý giải được nguyên nhân, bao gồm tất cả các trường hợp có chỉ định lâm sàng xét nghiệm viêm phổi cộng đồng.



Người bệnh sống hoặc đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới có nguy cơ mắc bệnh trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng. Tiếp xúc (trong thời gian ủ bệnh 14 ngày) với trường hợp sốt và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân xuất hiện trong vòng 14 ngày sau khi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới.

2. Người bệnh có dấu hiệu sốt kèm các triệu chứng bệnh lý hô hấp (ho, khó thở..) đồng thời xuất hiện tại các cơ sở y tế ở các vùng dịch tễ đã xác định có các ca mắc bệnh do virus corona mới liên quan tới chăm sóc y tế. Người tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi bị bệnh, động vật hoang dã ở các vùng dịch tễ trong vòng 14 ngày.

3. Người bị sốt hoặc có các triệu chứng hô hấp và khởi phát trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với trường hợp có thể hoặc khẳng định mắc bệnh do nCoV.

Bên cạnh đó, thông qua các bằng chứng dịch tễ và lâm sàng hay xét nghiệm có thể khẳng định mắc viêm phổi lạ. Trong đó, người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm bao gồm nhân viên y tế, gia đình, người thăm bệnh. Người bệnh có các biểu hiện lâm sàng, X-quang hoặc xét nghiệm giải phẫu bệnh phù hợp với các triệu chứng của bệnh viêm phổi lạ.



Điều trị bệnh viêm phổi lạ như thế nào?



Bộ Y tế khuyến cáo các ca bệnh viêm phổi lạ di chủng virus corona mới cần điều trị theo những nguyên tắc sau: Tiến hành khám một khu riêng ở bệnh viện đối với các ca bệnh nghi ngờ, bệnh phẩm cần lấy đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu.

Đối với ca bệnh xác định mắc cần nhập viện, theo dõi và điều trị cách ly hoàn toàn.Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra. Việc điều trị chỉ nhằm làm giảm các triệu chứng, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác. Đồng thời, hỗ trợ cải thiện thể trạng người bệnh để tăng sức chống chịu.



Người bệnh chỉ được xuất viện nếu: hết sốt ít nhất 3 ngày; mạch, huyết áp, nhịp thở… trở về bình thường; X-quang phổi cải thiện; chức năng thận trở về bình thường.

Your browser does not support HTML5 video.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS