Bộ Y tế khẳng định: Việt Nam chưa có ca tử vong vì COVID-19

Chiều 28/3, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế , ông Nguyễn Đình Anh khẳng định không có ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam như tin đồn. Bộ Y tế cho biết tính đến 14h30 ngày 28/3/2020, ở 20 cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 không ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Bộ Y tế cũng đề nghị người dân cần tỉnh táo trước các tin giả, tin sai sự thật , tin đồn thất thiệt, tránh bị kẻ gian lợi dụng; nếu thấy người chia sẻ thông tin trên thì chụp lại và chuyển cho cơ quan chức năng để xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có một người nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đã tử vong khiến dư luận hoang mang. Trước thông tin này, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã khẳng định: "TP.HCM không có ca tử vong vì COVID-19, Sức Khỏe của tất cả các bệnh nhân đều ổn định, không cần thở máy". Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Từ Lương cũng cho biết thông tin trên là sai sự thật, Sở sẽ làm việc với Công an TP.HCM để xác minh, xử lý nghiêm người đăng tin này.

Theo Gia đình và Xã hội, tình hình 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 diễn biến rất nặng đăng điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, Hà Nội đang có nhiều tín hiệu tích cực. Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, TS Vũ Đình Phú cho biết các bệnh nhân đang trong trạng thái ổn định, trong đó có 01 bệnh nhân nam, người Việt đã không còn phải thở máy xâm nhập, rút ống nội khí quản và đang tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân nước ngoài đã tốt hơn, chức năng phổi cải thiện hơn sau nhiều ngày điều trị. Bệnh nhân là bác gái BN17 trước đó phải đặt ECMO (hỗ trợ tim phổi nhân tạo) cũng đang có dấu hiệu tốt, mức độ cần hỗ trợ giảm hơn trước, phổi có dấu hiệu hồi phục. TS Phú cho biết: "Những bệnh nhân nặng vẫn cần sự hỗ trợ sự sống tích cực của các bác sĩ cũng như máy móc, trang thiết bị y tế. Tổn thương phổi ở mức độ này cần phải mất 3-4 tuần để có khả năng hồi phục. Để trở lại cuộc sống bình thường thì phải qua quá trình rất dài, rất gian nan".

Chi Nguyễn (T/h)