Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp phòng ngừa dịch viêm phổi cấp từ Trung Quốc

so với 6 chủng virus corona mà thế giới đã phát hiện trước đó từng gây ra đại dịch SARS và MERS. Tình hình dịch viêm phổi cấp tại thành phố Vũ Hán đang diễn biến phức tạp. Các nhà khoa học đã xác định dịch viêm phổi cấp này do chủng virus corona gây ra. Đây là loại virus hoàn toàn mớitừng gây ra đại dịch SARS và MERS.

Trước tình hình này, Bộ Y tế liên tục tổ chức các cuộc họp thảo luận đánh giá về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập và sẵn sàng thu dung, điều trị, quản lý ca bệnh khi phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên (nếu có).

Nhân viên y tế Hàn Quốc kiểm tra mẫu bệnh phẩm từ một phụ nữ viêm phổi từng đến thăm thành phố Vũ Hán. Ảnh: EPA-EFE.



Theo đó, để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới coronan tại thành phố Vũ Hán, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

4. Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

5. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Cục Y tế dự phòng cùng đại diện các tổ chức y tế quốc tế trong phiên họp đánh giá tình hình dịch bệnh chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc. Ảnh: Cục Y tế dự phòng.

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế - Bộ Y tế, tính đến ngày 10/01/2020, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp mắc viêm phổi cấp. Trong số này có 8 trường hợp nặng, 2 trường hợp đã khỏi hẳn và được xuất viện, đặc biệt một trường hợp tử vong hôm 10/1.



Các trường hợp mắc bệnh đều ở thành phố Vũ Hán. Đa số trường hợp mắc bệnh được ghi nhận thường xuyên đến mua hàng tại chợ Huanan ở Vũ Hán. Hơn 700 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân cũng bị cách ly để theo dõi Sức Khỏe đồng thời cơ quan chức năng đã đóng cửa khu chợ này.

Trong số 59 trường hợp mắc bệnh viêm phổi, kết quả xét nghiệm cho thấy đã có 41 trường hợp dương tính với chủng virus mới của coronavirus (bao gồm cả trường hợp tử vong). Trường hợp tử vong đầu tiên là một đàn ông 61 tuổi, có tiền sử bị u ổ bụng và bệnh gan mạn tính.



Tại Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh. Tại Hàn Quốc, ngày 7/1 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch ghi nhận một phụ nữ Trung Quốc bệnh viêm phổi có liên quan đến thành phố Vũ Hán.

Nhiều sân bay, cửa khẩu ở Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Việt Nam... tăng cường giám sát thân nhiệt hành khách, đặc biệt là khách từng đến Vũ Hán, để ngăn dịch bệnh viêm phổi xâm nhập.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS

Hà Ly (t/h)