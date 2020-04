Bộ Y tế kiểm tra 2 bệnh viện ký hợp đồng dịch vụ với công ty Trường Sinh về công tác chống dịch

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; Phó Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 : BV Nội tiết Trung ương (cơ sở 2) và BV Hữu Nghị (Hà Nội) là hai đơn vị có hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty TNHH Trường Sinh. Công ty này là đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai và là nơi phát hiện ra nhiều ca nhiễm COVID-19.

Tổ cơ động chống dịch của Bộ Y tế vừa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại BV Nội tiết Trung ương (cơ sở 2) và BV Hữu Nghị (Hà Nội). Qua kiểm tra, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, đây là hai Bệnh viện có rất đông bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý nền như tiểu đường , tim mạch, tăng huyết áp.

“Bộ Y tế sẽ không để bệnh nhân dương tính điều trị ở đây. Tuy nhiên, 2 bệnh viện phải luôn đề cao cảnh giác và xây dựng mọi tình huống trong công tác phòng, chống COVID-19” - ông Khuê thông tin.



Để làm được điều này, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y Tế cho rằng, các bệnh viện phải thực hiện tốt công tác phát hiện, cách ly và chuyển bệnh nhận sớm. Cùng với đó, các bệnh viện phải thực hiện tốt quy trình vào viện một chiều, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, đảm bảo khu khám nghi ngờ COVID-19 tách biệt khu khám bệnh chung.

Đặc biệt, ông Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, 2 bệnh viện phải báo cáo ngay cho Bộ Y tế những khó khăn gặp phải để có phương án xử lý tốt nhất.

Khu nhà ăn bệnh viện Hữu Nghị

Về tình hình lây nhiễm dịch bệnh ở Công ty Trường Sinh, Bộ Y tế cho biết, đã tiến hành rà soát các bệnh viện đang ký hợp đồng dịch vụ với công ty này. Qua rà soát thấy 5 bệnh viện, bao gồm BV Bạch Mai (cả 2 cơ sở tại Hà Nội và Hà Nam), BV Nội tiết Trung ương cơ sở 2, BV Hữu nghị và BV A Thái Nguyên. Các bệnh viện ký hợp đồng với Công ty Trường Sinh đã có các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Y tế về ca bệnh ở Công ty Trường Sinh, bệnh viện đã thực hiện các biện pháp ách ly khẩn cấp; đồng thời tiến hành xét nghệm đối với toàn bộ nhân viên công ty này tại bệnh viện. Kết quả âm tính.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng tiến hành xét nghiệm 19 nhân viên của Công ty Trường Sinh tại bệnh viện và cho kết quả âm tính.

Trước đó, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có Công văn số 1789 gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ (thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc) và Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố (các tỉnh khu vực phía Bắc) về việc rà soát cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Trường Sinh.

Theo thống kê từ Bộ Y tế , tính đến ngày 3/4, liên quan đến "ổ dịch" Bạch Mai đã ghi nhận hơn 40 ca mắc COVID-19, trong đó riêng tại Công ty Trường Sinh là 27 ca.

233 ca nhiễm COVID-19 Việt Nam, 42 ca liên quan bệnh viện Bạch Mai - Cty Trường Sinh

Nga Đỗ (t/h)