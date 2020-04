Bộ Y tế kiến nghị kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội để khống chế dịch COVID-19

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, những ngày qua đã xuất hiện các dấu hiệu tích cực khi số ca nhiễm mới ít, số ca ra viện tăng và trong xã hội xuất hiện nhiều tấm gương tương thân, tương ái. Chiều 6/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp giao ban với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Nói về việc Chỉ thị số 15, 16 làm cuộc sống của người dân thay đổi, Thủ tướng nêu rõ, ở giai đoạn này, sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất. Thời gian qua, người dân đã tuân thủ tốt, nhờ đó, công tác chống dịch đạt một số kết quả tích cực.



Thủ tướng cho biết việc thực hiện cách ly toàn xã hội là việc làm cần thiết trong bối cách hiện nay. Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cùng thảo luận và xem xét có nên kéo dài thời gian giãn cách xã hội này hay không.



Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiến nghị Thủ tướng xem xét kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội sau khi kết thúc 2 tuần thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định đây là biện pháp quan trọng để khống chế COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long



Thứ trưởng nhận định, do thực hiện cách ly toàn xã hội, dự kiến thời gian tới số ca nhiễm không tăng nhanh mà chỉ xuất hiện một số trường hợp. Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, hiện chưa có người tử vong.



Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề xuất cách ly và xét nghiệm tất cả những người nhập cảnh là nhân viên ngoại giao, công vụ, chuyên gia dù có giấy chứng nhận âm tính. Những trường hợp đặc biệt cần có phương án giải quyết cụ thể phải xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải.



Trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không thông báo cho tất cả hãng bay tới đón người về nước và không chở người vào Việt Nam, trừ trường hợp đặc biệt. Đối với việc quản lý người nước ngoài nhập cư, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an cần chỉ đạo công an địa phương nắm chặt tình hình người nước ngoài nhập cư để lập danh sách và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.



Bởi hiện nay, "một lượng người nhập cảnh không giấy tờ tùy thân, cách ly xong không biết đi đâu, không có người thân ở Việt Nam. Chúng tôi đã đề xuất cần có khu tạm trú cho nhóm người này tại khu vực phía nam", Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin.



Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 6/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việt Nam đã trải qua đúng 1 tháng kể từ giai đoạn II. Nếu kể từ ngày phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên thì đã qua 2 tháng rưỡi. Thời điểm đó, Việt Nam là một trong số vài nước bị lây nhiễm.



Tới nay, khi dịch bệnh đã lan ra toàn thế giới thì nước ta có 241 người nhiễm bệnh (tính tới sáng 6/4), đứng thứ 96 trên thế giới về số ca nhiễm và là 1 trong 3 nước có trên 200 ca nhiễm bệnh mà chưa có người tử vong.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh. Để có được điều đó vì chúng ta có sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc rất đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng. Nhưng đặc biệt và trên hết là nhờ có sự tham gia của Nhân dân ta với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch”.

Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế.

Hơn thế, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ những cụ già tới các em nhỏ đã có muôn vàn hành động rất đẹp, hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch.

Phó thủ tướng khẳng định dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Phía trước vẫn còn rất nhiều gian khó và tiềm ẩn không ít rủi ro nhưng chúng ta quyết không được chủ quan, lơi lỏng. Dù vậy, nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.





Hà Ly (t/h)