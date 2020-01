Bộ Y tế ra văn bản khuyến cáo người dân phòng chống dịch viên phổi lạ tại Trung Quốc

Theo tin từ Cục Y tế dự phòng ( Bộ Y tế ), đến ngày 10/1 tại TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã ghi nhận có 59 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp, trong đó, có 1 trường hợp đã tử vong.

Được biết, các trường hợp mắc bệnh đều ở TP Vũ Hán nhưng chưa có bằng chứng chứng minh, dịch bệnh này lây truyền từ người sang người và cũng chưa ghi nhận trường hợp nhân viên y tế lây bệnh này.

Dịch bệnh được phát hiện đầu tiên ở TP Vũ Hán (Trung Quốc)

Trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận đó là một người đàn ông 61 tuổi. Ông này thường xuyên đến mua hàng tại chợ Huanan ở Vũ Hán (nơi ghi nhận nhiều người mắc bệnh nhất). Người đàn ông này từng có tiền sử bị u ổ bụng và bệnh gan mãn tính.

Qua xét nghiệm còn phát hiện, 41 trường hợp dương tính với chủng virus mới là Coronavirus (bao gồm cả trường hợp tử vong). Hiện ở Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh lạ trên.

Thế nhưng, trước diễn biến phức phạt của bệnh này, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn, đánh giá về tình trạng dịch bệnh và đưa ra các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Theo đó, Bộ Y tế chỉ đạo ngành dọc ở địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Đồng thời sẵn sàng thu dung, điều trị, quản lý các ca bệnh khi phát hiện trường hợp tử vong (nếu có).

Cục Y tế dự phòng cùng đại diện các tổ chức y tế quốc tế trong phiên họp đánh giá tình hình dịch bệnh chưa rõ nguyên nhân tại Trung Quốc

Với người dân, Bộ Y tế khuyến cáo:

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh về đường hô hấp cấp tính. Khi tiếp xúc cần phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách.

Người dân cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn để tránh các bệnh về đường hô hấp.

Cần che miệng và mũi khi ho, hắt xì hơi, tốt nhất nên che bằng khăn vải để tránh phát tán dịch tiết đường hô hấp ra ngoài môi trường.

Hạn chế tiếp xúc gần các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

Liên quan đến dịch bệnh lạ này, trước đó ngày 7/1, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC) đặt tại Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã tổ chức họp khẩn nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh, rà soát các hoạt động đáp ứng và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp trong thời gian tới.

Cùng thời điểm, WHO đã thông tin kết quả xét nghiệm đã loại trừ các tác nhân gây bệnh như cúm, Adenovirus, cúm gia cầm, SARS và hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERC-CoV).

Trước tình hình này, các đại biểu thống nhất thực hiện việc phối hợp chặt chẽ với WHO , các tổ chức quốc tế để theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông tin về dịch bệnh, chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.

Trung Quốc phát hiện hơn 40 trường hợp mắc dịch bệnh lạ

Nga Đỗ (t/h)