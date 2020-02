Bộ Y tế thông tin, nam thanh niên tử vong trong nhà trọ ở Hà Nội âm tính với COVID-19

Vì sự việc xảy ra trong đợt dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cơ quan y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của nạn nhân đi xét nghiệm. Đến chiều ngày 29/2, Bộ Y tế thông tin, nam thanh niên này âm tính với COVID-19. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tại TP Hà Nội (CDC Hà Nội), khoảng 23h ngày 28/2 đã phát hiện một nam thanh niên tử vong trong một ngôi nhà nằm trên phố Phạm Tuấn Tài (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nam thanh niên này quê ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo chủ chủ nhà, nam thanh niên này mới đến thuê được 10 ngày. Do chủ nhà không liên lạc được nên đã tới ngôi nhà kiểm tra thì thấy cửa khó bên trong. Chủ nhà báo Công an phường đến mở cửa vào trong thì phát hiện sự việc.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ âm tính với COVID-19

Vì đang trong đợt dịch bệnh hoành hành nên Công an phường đã báo sự việc đến CDC Hà Nội. Đơn vị ngay lập tức đến hiện trường lấy mẫu bệnh phẩm trên thi thể nam thanh niên này về xét nghiệm, sau đó đưa thi thể đến Bệnh viện 198.

Cùng thời điểm, ban chỉ đạo Phòng chống dịch ở TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chuyên môn, chủ động phòng chống, bảo vệ người dân. Theo đó, đã tiến hành giám định dịch tễ ca tử vong, khoanh vùng giám sát, cách ly y tế với những người đã tiếp xúc; khử trùng ngôi nhà có ca tử vong và khu vực lân cận theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Mặt khác tổ chức cách ly chủ nhà và các hộ dân lân cận để theo dõi. Công an phường, nhân viên y tế, đại diện tổ dân phố cũng được cách ly.

Ở một diễn biến khác về dịch COVID-19, theo báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, hiện COVID-19 đã lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Thế giới ghi nhận 84.156 ca mắc, 2.876 người chết. Hàn Quốc ghi nhận trường hợp tử vong thứ 13. Bệnh nhân là người đàn ông 74 tuổi, là một thành viên của Tân Thiên Địa.

Your browser does not support HTML5 video.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19

Nga Đỗ (t/h)