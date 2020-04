Bộ yêu cầu báo cáo việc mua máy xét nghiệm giá 10 tỷ, Hải Phòng 'thanh minh' chỉ 'đi mượn'

Ngày 25/4, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Sở này vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo về việc mua sắm thiết bị xét nghiệm Real-time PCR tự động phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Sở Y tế Hải Phòng khẳng định chưa thực hiện mua sắm thiết bị hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá gần 10 tỉ đồng.

Theo Sở này, từ đầu tháng 3/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã có chủ trương trang bị máy xét nghiệm COVID-19, tuy nhiên việc thẩm định dự toán gói thầu vẫn chưa có kết quả. Do đó, UBND thành phố Hải Phòng chưa phê duyệt dự toán cho gói thầu này.

Hệ thống thiết bị Real-time PCR tự động mà Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đang vận hành được mượn từ một đơn vị cung cấp thiết bị y tế.

Văn bản đề nghị mượn hệ thống xét nghiệm Real-time PCR của Sở Y tế Hải Phòng. Ảnh: Tiền Phong

Được biết, đây là hệ thống thiết bị chẩn đoán hiện đại và chuyên sâu của hãng Qiagen (thương hiệu của Đức). Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng sử dụng hệ thống để xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm đầu tiên vào ngày 22/3. Mỗi ngày hệ thống xét nghiệm chạy tối đa được 3 ca (mỗi ca từ 4 đến 6 giờ) tương đương với 270 mẫu xét nghiệm.

Văn bản nêu rõ, từ ngày 17/4, Bộ Y tế có công văn số 2151/BYT-KH-TC về việc báo cáo mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa gửi báo cáo.

Các bác sĩ vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Tiếp theo công văn này, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thu thập thêm bổ sung số liệu và tổng hợp báo cáo về kết quả mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động của hãng Quiagen (Đức) và toàn bộ các bộ phận cấu thành của hệ thống trên địa bàn về Bộ Y tế. Thời gian báo cáo bổ sung thêm gồm tất cả các hợp đồng đã được ký kết từ ngày 1/3/2018 đến ngày 29/2/2020 (2 năm).

