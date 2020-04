Bộ yêu cầu cho học sinh ngồi cách nhau 1,5m, các trường than khó thực hiện

Từ ngày 20/4, nhiều địa phương rục rịch cho học sinh đi học trở lại sau chuỗi ngày dài nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT đưa ra yêu cầu tách đôi sĩ số, đảm bảo lớp học không quá 20 em, học sinh ngồi cách nhau 1,5m. Tuy nhiên, để thực hiện yêu cầu này sẽ gây ra nhiều vấn đề bất cập.



Phát sinh giáo viên, không đủ chỗ cho học sinh



"Cụ thể, mỗi 1 lớp chia thành 3 lớp nhỏ vì trường tôi một lớp 12 khoảng 45-50 em/lớp. Khi ấy giáo viên dạy lớp 12 phải tăng gấp 3, kéo theo ngân sách để trả giáo viên 12 tăng gấp 3", ông Phú nói.



Cũng theo thầy Phú, không thể lấy giáo viên dạy khối 10, 11 để thay thế vì giáo viên được phân công dạy lớp cuối cấp là cứng về chuyên môn, kinh nghiệm. Ngân sách tăng lên các trường không thể bù cộng với thiếu nhân sự là điều rất khó xử.

Tách đôi sĩ số, tăng số tiết học sẽ kéo theo nhiều bất cập



Tương tự, ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc tách đôi sĩ số sẽ làm phát sinh số giáo viên, học sinh. Ông Thuần phân tích, nếu bố trí học sinh ngồi học giãn cách 1,5m thì số lớp sẽ tăng lên, đòi hỏi giáo viên giảng dạy cho từng lớp, từng môn đều phải tăng theo số lớp phát sinh đó. Trong khi, số lượng giáo viên chỉ có hạn vì đã tuân theo định biên theo số học sinh, số lượng lớp học bình thường.

"Nếu có bố trí giáo viên dạy tăng giờ, tăng tiết cho số lớp tăng do ngồi giãn cách thì sẽ liên quan đến chế độ, chính sách, ngân sách để thanh toán cho thầy cô theo quy định Pháp luật đối với người lao động", Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nói.



Việc tách đôi sĩ số đi học làm nhiều buổi gây khó khăn đặc biệt cho các trường có cơ sơ vật chất hạn chế. Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk nhận định, quy định khoảng cách ngồi của học sinh 1,5m sẽ rất khó triển khai để thực hiện vì nhiều lớp có sĩ số hơn 20 em. Chưa kể, số bàn ghế, lớp học có hạn, rất khó giãn cách theo khoảng cách đề xuất của Bộ.



Bên cạnh đó, việc cho nửa lớp nghỉ để luân phiên giảng dạy theo ngày chẵn lẻ cũng không khả thi vì việc dạy và học sẽ căng thẳng, nặng nề.

Học sinh quá đông, khó đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất



Trong khi đó, ông Nguyễn Huệ Khải - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận nêu vấn đề, việc thực hiện ngồi giãn cách là không khả thi khi tất cả các khối lớp đồng loạt quay lại trường học. Hiện tại chỉ có lớp 9 và 12 đi học trở lại, mỗi lớp được chia thành hai lớp thì vẫn đủ lớp vì các khối khác vẫn còn ở nhà. Tuy nhiên, đến ngày 11/5, khi tất cả các cấp học đi học trở lại thì không thể thực hiện được vì thiếu phòng học.



Ông Đào Đức Tuấn - giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định đề xuất theo hướng cho học sinh giãn cách 1m. "Sở đã tiến hành làm việc với Sở Y tế để quy định giữ khoảng cách cho học sinh là 1m. Sở đang hướng các trường thu xếp kéo dãn bàn ghế ra để học sinh ngồi đầu bàn và cuối bàn là 1m, chứ 1,5m thì không hợp lý và không kiếm đâu ra không gian", ông Tuấn nói.



Your browser does not support HTML5 video.

7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19