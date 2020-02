Bóc mẽ các tin đồn về cách diệt virus corona khiến nhiều người 'tin sái cổ'

Quá lo lắng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, nhiều người thậm chí đã tin vào các tin đồn về cách phòng tránh, diệt virus rất "vô lý" như ăn tỏi, trứng luộc, chà phân bò lên người...

"Đại dịch" tin đồn bủa vây

Kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) bắt đầu bùng phát, các "bí quyết" về cách phòng tránh, ngăn ngừa loại virus này liên tục được người dân chia sẻ trên mạng xã hội , group chat và tin nhắn. Trong đó, đa số các "bí quyết" này là vô căn cứ, phản khoa học tuy nhiên lại khiến cho rất nhiều người tin.

Phóng viên Yuan Yang của tạp chí FT (Trung Quốc) đã nhận được lời cảnh báo từ ông nội rằng "Virus corona rất sợ axit. 2 lần/ngày, hãy nhúng bông vào giấm đặc rồi nhét vào lỗ mũi. Điều này rất hữu ích trong lúc dịch bệnh bùng phát". Bạn bè của Yuan cũng nhận được tin nhắn tương tự từ người thân, khuyên rằng nên nhúng bông tẩm dầu mè vào lỗ mũi hoặc tránh mặc đồ len.

Người châu Á truyền tai nhau các cách diệt virus corona. Ảnh: Weibo, Laotian Times.

Người dân Trung Quốc - nơi đầu tiên bùng phát dịch COVID-19 cũng tin rằng ăn tỏi sống, uống nước tỏi, đổ cồn lên quần áo, súc miệng bằng nước muối có thể ngăn nhiễm loại virus corona mới. Các thông tin này được chia sẻ rầm rộ với sự quả quyết đáng ngạc nhiên của những người truyền tin.

"Một bác sĩ Trung Quốc lớn tuổi đã chứng minh cách này hiệu quả. Nhiều bệnh nhân cũng chứng minh là nó hiệu quả", người phụ nữ ở Singapore khẳng định chắc chắn trong group chat của gia đình rằng uống nước tỏi đun sôi sẽ trị được COVID-19.

Ở các quốc gia Đông Nam Á như Lào và Việt Nam, thậm chí người ta còn lan truyền một tin đồn hoang đường về việc có em bé sơ sinh biết nói "tiên tri" rằng ăn trứng luộc vào trước 12h đêm ngày 6/2 có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi virus mới, tránh được họa diệt vong. Nhiều người đã đổ xô đi mua trứng về luộc ăn sau khi biết được thông tin này.

Tại Philippines, một bài viết trên Facebook khuyên "giữ ẩm cổ họng, không ăn đồ cay và bổ sung vitamin C để ngăn ngừa bệnh" được cư dân mạng chia sẻ tới 16.000 lần. Một nhà khoa học nước này cũng đề xuất nghiên cứu dầu dừa để chống virus corona.

Còn người dân Myanmar tin rằng hành tây và rượu có thể tiêu diệt virus corona vì "một bệnh nhân dương tính với COVID-19 đã được chữa khỏi bằng cách đặt hành tây xung quanh người lúc ngủ".

Theo báo chí quốc tế, một lãnh đạo một đảng chính trị ở Ấn Độ còn tin rằng chà phân bò lên người sẽ ngăn được virus. Báo New York Times đưa tin, nhiều loa phát thanh ở Myanmar phát lời khuyên người dân đặt tiêu trên lưỡi để chống virus. Một bộ trưởng của nước này còn chia sẻ trên mạng xã hội một bài đăng nói về việc ăn hành giúp tránh bị lây bệnh.

Bộ trưởng Y tế của Indonesia nói rằng việc nghỉ ngơi, làm việc ít lại sẽ giúp ngăn bệnh tật. Ngoài ra còn vô số tin đồn khác như ăn kim chi Hàn Quốc, súp gà, thảo mộc,...

WHO "bóc mẽ" một loạt tin đồn.

Trước "đại dịch" tin đồn về các biện pháp diệt chủng mới virus corona trên mạng, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã phải dành hẳn một phần trên trang web chính thức để giải đáp những thông tin này.

WHO trả lời các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội: "Tỏi là một thực phẩm rất tốt cho Sức Khỏe và có thể có một số tính kháng khuẩn. Nhưng hiện nay không có bằng chứng từ đợt bùng phát hiện tại cho thấy ăn tỏi bảo vệ mọi người khỏi virus 2019-nCoV"; "Dầu mè rất ngon nhưng nó cũng không diệt được virus 2019-nCoV"; "Không có bằng chứng nào cho thấy súc miệng giúp bạn không bị nhiễm virus corona mới"...

WHO cũng khuyến cáo việc tự ý sử dụng vitamin C, kháng sinh, đeo nhiều khẩu trang cũng không hiệu quả, mà ngược lại có thể gây hại cho sức khỏe.

Hôm 19/2 vừa qua, WHO tiếp tục cập nhật các nội dung mới liên quan tới những tin đồn xung quanh cách diệt COVID-19 như dùng máy sấy tay, đèn UV có thể khử trùng và loại bỏ virus; xịt cồn, rượu hoặc dung dịch clo vào miệng giúp diệt virus... WHO khẳng định những thông tin trên không đúng sự thật, việc làm theo sẽ chẳng ích gì cho việc mà còn có thể gây tổn thương cho cơ thể.

"Tia UV (tia cực tím) có hại cho da, nhất là khi trực tiếp và có cường độ cao như đèn UV. Vì vậy, nếu bạn cố làm sạch tay hay các bộ phận cơ thể khác bằng đèn này, da bạn sẽ gặp nguy"; "Cồn, rượu hoặc dung dịch clo gây tổn thương các màng nhầy của cơ thể như mắt, miệng và làm hỏng quần áo của bạn"...

WHO cũng như các tổ chức y tế khắp thế giới đều chỉ khuyến cáo những biện pháp phòng dịch COVID-19 như sau: Rửa tay với nước và xà phòng trong tối thiểu 20 giây hoặc dùng dung dịch rửa tay khô nếu không có nước, tránh những không gian kín và đông đúc, giữ môi trường sống luôn thông thoáng bằng cách mở các cửa sổ, ưu tiên dùng quạt, nếu dùng máy lạnh thì nhiệt độ tối thiếu ở mức 25 độ C.

