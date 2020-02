Bóc trần sự thật về 'tịnh thất Bồng Lai' - nơi ở của 5 chú tiểu nổi tiếng Thách thức danh hài

Thời gian qua, dư luận mạng xã hội dành nhiều sự quan tâm về vụ việc nơi ở của 5 chú tiểu trong chương trình Thách thức danh hài với cái tên “tịnh thất bồng lai” hay “thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, Long An bị một nhóm người lao vào đập phá hồi cuối tháng 10/2019.

Sau sự việc, Công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện, và Giáo hội Phật giáo tỉnh đã vào cuộc làm rõ. Quá trình xác minh, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cùng Công an địa phương đã hé lộ nhiều thông tin bất ngờ khác.



Từ căn nhà cấp 4 thành chùa không phép



Theo Vietnamnet, cơ sở có tên “tịnh thất Bồng Lai” từ ngày 1/1/2020 được đổi tên thành “thiền am bên bờ vũ trụ” là căn nhà do bà Cao Thị Cúc (SN 1960) đứng tên. Người giữ vai trò chủ đạo ở cơ sở này mà nhiều người xưng tụng là “thầy ông nội” Thích Tâm Đức hay hoà thượng Thích Tâm Đức chính là ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ Q.6, tạm trú ở địa chỉ trên).

Hàng chữ “tịnh thất Bồng Lai” được in trên bức tường và trên hàng rào. Ảnh: Khôi Nguyên



Chia sẻ với

Chia sẻ với Báo Thanh Niên , ông N.V.T. (72 tuổi, ngụ ấp Lập Thành), nhà cách 'tịnh thất Bồng Lai' không xa, mỗi buổi chiều tối có nhiều phụ nữ địa phương thường đến đây tụng kinh, niệm phật. Ngoài chủ nhà là bà Cúc còn có đàn ông lớn tuổi được xem là “thầy” và một số người trẻ quản lý khu này. Nơi này bắt đầu có người ghé thăm viếng từ khoảng 1 - 2 năm trở lại đây.

Anh N.T.P cũng ở gần “tịnh thất”, cho biết ban đầu nơi đây vốn chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường. Gần 10 năm trở lại đây, căn nhà được đặt tên là 'tịnh thất Bồng Lai'. Bên ngoài bức tường hàng rào cũng ghi dòng chữ 'tịnh thất Bồng Lai' rất lớn, dần dần đông người đến cứ gọi như vậy thành quen.



Ngay sau khi xảy ra những tranh cãi, Giáo hội Phật giáo tỉnh đều khẳng định, cơ sở này không phải chùa, tịnh thất... Cơ sở này chỉ do người dân tự lập ra. Trong văn bản mới đây nhất, Giáo hội khẳng định rõ đây là hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi.



Ngoài việc chưa được công nhận, cơ sở này còn có nhiều điểm bất thường khác đã được Giáo hội Phật giáo tỉnh chỉ rõ. Cụ thể, tại nhà bà Cúc có căn thờ Phật như một chánh điện của tự viện Phật giáo. Phần lớn những người ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, rồi tự xưng là thầy, sư cô, hoà thượng, đại đức, chú tiểu…

Những viên ngọc thạch trưng bày trong khuôn viên "tịnh thất". Ảnh: Zing.vn

Ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, một lần nữa khẳng định đây không phải là chùa, cũng không phải tịnh thất bởi không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng mà do một người từ TP.HCM xuống lập nên.



Đáng nói, trong nhiều clip phát tán trên mạng xã hội, những người ở “tịnh thất Bồng Lai” tự nhận, tuyên bố đây là chùa, tịnh thất thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tổ chức sinh hoạt tôn giáo như một tự viện của giáo hội.



Cái tên “tịnh thất Bồng Lai” bắt đầu nổi lên từ năm 2017, khi có 2 người tự nhận là “tu sĩ” Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) tham gia cuộc thi hát bolero của đài Vĩnh Long. Hai năm liền sau đó, nhóm 5 đứa trẻ được giới thiệu là “chú tiểu ở tịnh thất Bồng Lai” tham gia chương trình truyền hình “Thách thức danh hài” và đạt giải quán quân, được khán giả biết đến rộng rãi. Trước đó, năm 2014 bé gái Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình truyền hình “giọng hát Việt nhí” và đạt giải á quân. Có thể thấy đây là một cách làm truyền thông có hiệu quả. Những cá nhân tham gia các chương trình truyền hình, xuất hiện trước công chúng luôn mặc áo như người tu hành.



Dấu hiệu trục lợi



Theo Vietnamnet, những cá nhân ở đây sinh hoạt như hình thức Theo Vietnamnet, những cá nhân ở đây sinh hoạt như hình thức gia đình gồm nhiều thế hệ, cả trai lẫn gái. Những đứa trẻ ở đây đều được giới thiệu là trẻ mồ côi. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến nghi ngờ về những thành viên trong "tịnh thất' này có quan hệ huyết thống với nhau. Hiện, Giáo hội Phật giáo tỉnh kiến nghị nhờ các cơ quan chuyên môn làm rõ, cũng như xác định nơi này có được phép nuôi trẻ mồ côi hay không?

Kênh Youtube "5 chú tiểu - thiền am bên bờ vũ trụ" kêu gọi từ thiện cho 5 đứa trẻ được cho là mồ côi



Đáng nói, lấy hình ảnh là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ được giới thiệu là mồ côi, “tịnh thất Bồng Lai” nhận được nhiều nguồn tài trợ từ thiện ở trong và ngoài nước đổ về đây trong nhiều năm qua.



Sau khi tham gia Thách thức danh hài, 5 chú tiểu trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Kênh youtube “5 chú tiểu - thiền am bên bờ vũ trụ” đến nay có 1,57 triệu người đăng ký và Fanpage 92 ngàn người thích thường xuyên đăng các clip về 5 đứa trẻ. Điều đặc biệt là tất cả các clip và cả phần giới thiệu đều kêu gọi từ thiện, thông tin số tài khoản của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, thậm chí là thông tin liên hệ quảng cáo.



Facebook cá nhân của những người sống ở “tịnh thất Bồng Lai” nhận là thầy, sư cô thường xuyên đăng tải clip về những đứa trẻ, nhận được lượng tương tác khá lớn.



Không chỉ vậy, các cá nhân có liên quan ở “tịnh thất Bồng Lai” còn có nhiều hành vi công kích, ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo. Báo Vietnamnet dẫn chứng, ông Lê Tùng Vân chưa từng xuất gia nhưng tự xưng “thấy ông nội” hay “hoà thượng”, làm lễ xuất gia cho người khác, nhận tín đồ.

Nhiều clip của nhóm đăng tải lên mạng xã hội cho thấy ông Vân được xưng tụng như vị Phật, thần thánh. Thậm chí có clip ghi lại, ông Vân bác bỏ giáo lý nhà Phật, khuyên mọi người không tụng kinh…



Trên kênh youtube “5 chú tiểu - thiền am bên bờ vũ trụ”, nhóm “tịnh thất Bồng Lai” còn tung tin đồn về hoa Ưu Đàm 3.000 năm hoặc làm một số tập phim lấy hình ảnh Đức Phật để gây cười. Hiện một số tập phim này đã gỡ bỏ trên kênh youtube trên.

Your browser does not support HTML5 video. Nhóm đối tượng hung hăng xông vào nơi ở của nhóm 5 chú tiểu nhóm Bồng Lai

Hà Ly (t/h)