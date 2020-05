Bỗng nhiên bị vu là nghi can vụ án bưu cục Cầu Voi, người đàn ông khổ sở vì cư dân mạng 'tấn công'

Phiên toàn giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 8/5. Chỉ một ngày sau, Đỗ Văn Hùng (30 tuổi, ngụ TP.HCM), nhận được tin từ bạn bè khi hình ảnh của mình ngập tràn trên mạng xã hội kèm chú thích rằng đây là chân dung kẻ nghi can tên N.V.N trong vụ án giết người ở Bưu điện Cầu Voi (Long An).



Những bài đăng này lấy hình ảnh anh Hùng bế con gái đăng tải với nội dung là chân dung nghi can N.V.N ngày còn trẻ và hiện đã đi Mỹ theo diện hôn nhân.

Anh Hùng là HLV thể thao chưa từng đi Mỹ, Canada



Thực tế, tấm ảnh này do vợ anh, chị Hoàng Anh chụp vào khoảng 3 tháng trước, tại một quán cà phê ở TP.HCM. Nhiều hình ảnh khác của anh Hùng trên trang cá nhân bị lấy và đăng tải với nội dung tương tự.



Chia sẻ với báo chí, anh Hùng nói những tài khoản đăng tải thông tin trên chủ yếu sống ở nước ngoài như Mỹ và Canada vì nhiều người nói N.V.N đang sống ở đây.



Họ có hệ thống dày đặc chia sẻ thông tin trên các trang, hội, nhóm có nhiều thành viên. Mỗi cá nhân đăng tải trên trang của mình với nhiều lời lẽ xúc phạm, khiếm nhã, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của anh.



Anh Hùng bức xúc cho biết bản thân chưa từng đi Mỹ và Canada. Trong nước anh cũng chỉ là huấn luyện viên thể thao không hiểu tại sao lại có những thông tin ác như vậy.

Bài viết lấy hình ảnh anh Hùng kèm những thông tin sai sự thật



Chị Hoàng Anh tâm sự: “Tôi không biết mục đích của họ là gì và tại sao lại nhắm vào chồng tôi. Xét về độ tuổi, anh ấy năm nay mới chỉ 30 trong khi N.V.N đã ngoài 40 tuổi. Tôi quen anh từ khi học đại học đến giờ, không thấy anh gây chuyện, thị phi với bất kỳ ai. Vì sao cư dân mạng chưa xác nhận thông tin mà đi chia sẻ tràn lan với những lời cay nghiệt, độc ác; thậm chí nhắm vào con gái mới 6 tháng tuổi”.



Không chỉ áp đặt tội danh, các tài khoản này còn kêu gọi cộng đồng người Việt ở Mỹ và Canada truy tìm thông tin nơi ở, nơi làm việc để bắt anh, giải oan cho vụ án trong nước. Ban đầu, vợ chồng anh Hùng chỉ nghĩ thông tin không đúng thì không tồn tại được lâu nhưng những thông tin bịa đặt, lời đồn ác ý bủa vây quá nhiều khiến chị không thể chịu nổi mà viết bài đính chính.



Chị Hoàng Anh lo lắng khi ngày càng nhiều bình luận ác ý, đe dọa tấn công anh và tương lai của con gái. “Tôi rất khó chịu và bức xúc. Tôi liên hệ với một số tài khoản nói rõ thông tin với họ. Có người nhắn lại, có người gỡ bài, có người chỉ gỡ hình ảnh của anh còn bài viết vẫn chễm chệ để người khác vào bình luận. Tôi không hề nhận được lời xin lỗi hay tài khoản đó đăng bài cải chính...”, chị Hoàng Anh nói.



"Nhiều người tin tưởng đến mù quáng về thông tin đó mà cho rằng chồng tôi là N. đã qua phẫu thuật thẩm mỹ và thay tên đổi họ, tôi cảm thấy bất lực”, chị Anh chia sẻ đồng thời bày tỏ sự lo lắng đến an toàn tính mạng của chồng và con gái.

Trả lời Báo Thanh Niên , anh Hùng cho biết đã làm đơn tố cáo về hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân, xúc phạm danh dự và nhân phẩm và sẽ gửi tới Công an Q.6 (TP.HCM), với mong muốn được bảo vệ danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Y án tử hình đối với Hồ Duy Hải