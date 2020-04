Bóng hồng khuyết tật vượt lên số phận trở thành bà chủ và câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích

Đúng như câu nói “tàn nhưng không phế”, hành trình vượt lên số phận của chị Nguyễn Thị Đài Trang (quê ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An) quả thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có cái tên Đài Trang kiêu sa, khuôn mặt xinh xắn, phúc hậu nhưng sinh ra cơ thể không thể lành lặn như người bình thường. Tuy nhiên, chị đã chứng minh rằng, chỉ cần có cố gắng, không gì là không thể.





Hành trình lập nghiệp chông gai của bà chủ khuyết tật

Lúc mới lọt lòng, chị Đài Trang vẫn là một đứa trẻ kháu khỉnh, dễ thương, tuy nhiên, sau một trận ốm năm lên 3, bàn chân trái của chị dần bị teo cơ và mất khả năng đi lại. Mặc dù khiếm khuyết, cô bé Đài Trang vẫn luôn khát khao được đến trường học tập, bất kể nhiều lần bạn bè trêu chọc. Hồi học tiểu học, trường chị cách nhà 2km, ngoài những lúc được anh chị chở đến trường thì chị Trang đều phải tự bò bằng… “4 chân”.



Con đường làng đất đá lởm chởm, đầy bụi đất, vì thế tay và chân chị Trang “nhận về” không ít thương tích, trầy xước, tứa máu. Đau đớn là thế nhưng Đài Trang chẳng bao giờ dám nói với bố mẹ, bởi chị sợ họ biết chuyện sẽ bắt nghỉ học. Đến năm lên 12 tuổi, chị Tramg mới bắt đầu tập đi trên chiếc nạng gỗ. Biết bản thân thiệt thòi, chị Trang luôn cố gắng học tập chăm chỉ, chứng tỏ bản thân không tàn phế. Trong suốt 12 năm học, từ cấp 1 đến cấp 3, Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, khiến thầy cô và bạn bè nể phục.

Bà chủ Đài Trang hướng dẫn nhân viên trang trí bàn ăn





Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị thi và đậu vào trường trung cấp công nghệ thông tin Nghệ An (tại thành phố Vinh, Nghệ An). Vì khá xa nhà nên suốt 3 năm học, chị phải thuê trọ gần trường và bắt đầu sống cảnh tự lập. Sau khi ra trường, Trang xin vào làm văn thư tại một trường cấp 2 ở Hà Tĩnh. Làm được 2 năm, nhận thấy đồng lương quá ít ỏi, không đủ trang trải, chị xin nghỉ việc. Những năm tháng sau đó, chị làm đủ nghề, từ nhân viên công ty truyền thông đến nhân viên chăm sóc khách hàng của Viettel.



"Tôi cảm thấy những việc mình làm thời gian rất gò bó khiến cột sống bị vẹo. Chính vì lý do này mà tôi quyết định chuyển hướng sang kinh doanh ", chị Trang nói.



Đầu năm 2011, chị Trang quyết định vay mượn bạn bè và người thân 200 triệu đồng để mở quán cà phê, nhưng sau 3 năm kinh doanh thì bị lỗ vốn. Chị động viên bản thân không được nản chỉ và khăn gói về quê nhà ở Nghệ An, tìm đến một quán lẩu nổi tiếng ở thành phố Vinh học nấu ăn. Cảm động trước tinh thần ham học hỏi của cô gái tật nguyền, chủ quán cuối cùng quyết định truyền lại “công thức” cho cô.



“Từ quán cà phê tôi chuyển thành quán lẩu. Không ngờ khách hàng tìm đến mỗi ngày một đông. Sau 1 năm hoạt động, tôi có một nguồn vốn khá lớn và tiếp tục mở thêm 1 nhà hàng ăn uống khác”, chị Trang kể.



Sau đó, chị lại bán quán lẩu cho người khác và đầu tư một nhà hàng ăn uống lớn hơn với vốn đầu tư 2 tỉ đồng. Trời không phụ lòng người, nhà hàng này cũng làm ăn phát đạt, hiện đang tạo công ăn việc làm cho 30 nhân viên và 1 đầu bếp, lương trả cho người thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất 16 triệu đồng/tháng.



Chưa dừng lại ở đó, tháng 9/2017, bà chủ trẻ tiếp tục mở thêm một nhà hàng mới và việc làm ăn hồng phát. Cùng với công việc làm ăn, chị Trang còn ấp ủ dự định xây dựng khu vui chơi Trẻ em kết hợp với giáo dục giới tính để giúp các em có sân chơi và tránh các nguy cơ bị xâm hại tình dục…





Chuyện tình "vượt sóng"

Là một cô gái tật nguyền nhưng tài giỏi, chị Tramg còn được biết đến với câu chuyện tình ngọt ngào. Chị và ông xã Phan Nhật Đông (ngụ xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vào năm 2002, lúc chị đang học Trường trung cấp công nghệ thông tin, cả hai ở chung dãy trọ.



Nhìn thấy cô gái nhỏ bé, khiếm khuyết nhưng luôn mang trong mình năng lượng tích cực, hoạt bát, yêu đời, anh chàng Đông đem lòng yêu mến. Từ tình “hàng xóm”, trái tim anh bắt đầu rung động. Một năm sau, lấy hết can đảm, anh bất ngờ ngỏ lời yêu chị Trang. Thế nhưng, chị Trang từ chối ngay, lúc đó chị chỉ nghĩ lời nói của anh chỉ là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.



Bị từ chối nhưng anh Đông quyết không bỏ cuộc. “Anh thà hầu hạ người anh yêu còn hơn để người yêu anh hầu hạ anh”, câu nói mà anh Đông trả lời khi bị chị từ chối khiến chị Trang cảm động.



Khi cả hai đã xác định mối quan hệ yêu đường lại là lúc hai bên gia đình phản đối. Bố mẹ chị Trang khi biết tin con gái có bạn trai thì hết sức phản đối vì sợ con gái bị lừa. Phía bố mẹ anh Đông sợ chị Trang không sinh nở được nên ra sức ngăn cản.

Mái ấm hạnh phúc của chị Trang

Tuy nhiên, cả hai anh chị vẫn kiên định với tình yêu của mình, vượt qua rào cản và đến với nhau. Sau 3 năm yêu nhau, chị Trang và anh Đông quyết định tổ chức đám cưới mà không có sự chấp thuận của gia đình nhà chồng. Đám cưới vẫn được tổ chức tại nhà chị Trang, đại diện họ nhà trai là những đồng nghiệp, bạn bè của chú rể.



“Cuối năm 2005, khi tôi sinh bé gái đầu lòng thì bố mẹ chồng mới chấp nhận tôi là con dâu trong gia đình. Cha mẹ chồng không chỉ yêu quý con dâu mà còn dành mọi điều tốt nhất để chăm sóc cháu nội", chị Trang nhớ lại. Đến năm 2010, chị Trang sinh bé gái thứ 2 trong sự vui mừng của hai vợ chồng và người thân. Hiện, hai con gái của vợ chồng chị đều rất chăm ngoan, học giỏi. Nói về chồng, chị Trang hạnh phúc chia sẻ: “Chồng tôi phải nói là một người cuồng vợ. Anh ấy là người tất cả vì gia đình, làm tất cả mọi việc vì vợ con”.



Tâm sự với chúng tôi, anh Đông cho biết, anh đến với bà xã xuất phát từ sự rung động trái tim và nghị lực vượt khó của vợ mình. “Chúng tôi ở cùng dãy trọ nên thường xuyên giúp đỡ và tâm sự với nhau chuyện buồn chuyện vui của tuổi trẻ. Sau gần 1 năm thì tôi mới nhận ra mình yêu cô gái tật nguyền từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại gặp phải sự ngăn cản của hai bên gia đình. Chúng tôi đã làm thay đổi quan điểm của gia đình khi quyết tâm đến với nhau, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc và vượt qua gian khó”, anh Đông thổ lộ.



Vậy là giờ đây, sau bao sóng gió, thử thách, chị Trang cũng đã có được bến đỗ bình yên bên chồng và hai cô công chúa nhỏ. Chính gia đình là động lực, chỗ dựa tinh thần vững chãi của chị Trang.

Thế mới nói rằng, ông trời không lấy đi của ai bất cứ thứ gì, những gì bạn nhận được ngày hôm nay chứng tỏ sự nỗ lực của bạn trong quá khứ và cả hiện tại.



Cầu chúc cho gia đình nhỏ của chị Đài Trang luôn vui vẻ, hạnh phúc và chị- người phụ nữ khuyết tật nhưng đầy mạnh mẽ có thêm nhiều năng lượng tích cực, để đóng góp nhiều việc thiện cho những người kém may mắn.

