Bỗng nhiên không thể ngửi mùi hương, có thể đã mắc COVID-19

NY Times thông tin một nghiên cứu đăng tải trên website của Viện Tai - Mũi - Họng Mỹ, hôm 23/3 cho thấy nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 ở nhiều nơi trên thế giới có hiện tượng bị mất khứu giác tạm thời trước khi có các triệu chứng rõ rệt khác.

Ở Anh, một phụ nữ bị nhiễm SARS-CoV-2 không thể ngửi thấy mùi tã lót của con mình. Một vài đầu bếp mắc bệnh cũng nói họ không phân biệt được mùi cà ri, tỏi và chỉ thấy thức ăn có vị nhạt nhẽo. Nhiều người khác cho biết họ không thể cảm nhận được mùi dầu gội hay chất thải của mèo. Và còn rất nhiều trường hợp khác đã trải qua hiện tượng Anosmia, mất khứu giác tạm thời. Các chuyên gia lên tiếng cảnh báo đây là một triệu chứng đi kèm xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 nói rằng họ bị mất khứu giác trước khi có các triệu chứng khác



Các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Anh khuyến cáo người trưởng thành đột nhiên không thể ngửi mùi hương nên tự cách ly trong 7 ngày, ngay cả khi người này không có bất cứ triệu chứng nào đáng ngờ khác. Việc phát hiện sớm việc mất khứu giác được cho là nhằm làm giảm nguy cơ lây lan của virus.



Dù dữ liệu thu thập được còn hạn chế song các các bác sĩ vẫn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới hiện tượng này đồng thời đưa ra lời cảnh báo.



Giáo sư Claire Hopkins, Chủ tịch Hiệp hội Khoa mũi Anh cho biết: "Chúng tôi thực sự muốn mọi người nâng cao nhận thức rằng đây là dấu hiệu của căn bệnh. Bất cứ ai mất khứu giác nên tự cô lập. Điều này có thể làm chậm quá trình lây lan và cứu sống nhiều người".



Nghiên cứu cũng đề xuất bổ sung hiện tượng mất khứu giác tạm thời vào danh sách các triệu chứng giúp sàng lọc và cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Không chỉ ở Anh, tại Hàn Quốc cũng có một khảo sát ghi nhận 30% trong số 2.000 bệnh nhân COVID-19 gặp phải tình trạng Anosmia.

Đây có thể là dấu hiệu nhận biết sớm người mắc COVID-19

Giáo sư Hopkins cùng giáo sư Nirmal Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Tai - Mũi - Họng Anh (ENT) kêu gọi nhân viên y tế sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân khi điều trị cho bất cứ bệnh nhân nào bị điếc mũi đồng thời tránh thực hiện nội soi bởi đây là khu vực cư trú và phát triển của virus. Nếu trong quá trình kiểm tra, bệnh nhân ho hoặc hắt hơi thì bác sĩ thăm khám có nguy cơ bị dính các giọt bắn và nhiễm virus là rất lớn.



Các bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng có nguy cơ lây nhiễm virus rất cao. Theo bà Hopkins, hai bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng ở Anh đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó tại Vũ Hán, các bác sĩ tai - mũi - họng cũng được cảnh báo là nhóm lây nhiễm và tử vong nhiều nhất do SARS-CoV-2, bên cạnh bác sĩ nhãn khoa.

